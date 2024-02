Kate Winslet revela que tras su éxito en Titanic “ser famosa fue horrible”

La vida de Kate Winslet dio un giro inesperado y cambió por completo tras protagonizar la película “Titanic”.

La actriz británica se volvió una de las más grandes estrellas de la industria de Hollywood y no había persona en el mundo que no conociera su rostro. Sin embargo, eso no fue tan placentero como muchos se imaginan.

Durante una entrevista con la revista Porter, Winslet se sinceró y recordó lo incómoda que se sintió con su fama tras el estreno de la épica tragedia romántica de James Cameron, en 1997.

“Sentía que tenía que tener un determinado aspecto o ser una determinada cosa, y como la intrusión de los medios de comunicación era tan importante en aquella época, mi vida era bastante desagradable”, admitió.

“Los periodistas siempre decían: ‘Después de Titanic podrías haber hecho cualquier cosa, sin embargo, elegiste hacer estos pequeños proyectos’… Y yo decía: ‘¡Sí, puedes apostar lo que sea a que lo hice!’ ¿Saben por qué? Porque ser famoso es horrible”, añadió.

A pesar de los aspectos desagradables que implica la fama, hoy en día la artista aprendió a convivir con todo y siente que “no es una carga, ni nada de eso”. También se amigó con el largometraje que la catapultó a la fama internacional.

“Titanic sigue proporcionando a la gente enormes cantidades de alegría”, continuó, bromeando: “La única vez que pienso ‘Ahora escóndete’ es cuando estamos en un barco”, dijo entre risas.

