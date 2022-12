Kate Winslet donó $20,000 para ayudar a una madre y su hija discapacitada a pagar sus facturas de energía

Kate Winslet donó $20,000 a una madre que enfrenta una enorme factura de electricidad para mantener a su hija con soporte vital.

La hija de 12 años de Carolynne Hunter, Freya, la menor de cuatro hijos, tiene graves problemas de salud, complejos y discapacidades, no habla y es ciega, y requiere oxígeno a tiempo completo y atención de enfermería en su hogar, en Tillicoultry, Clackmannashire, Escocia.

La madre se sintió abrumada por la futura cuenta y fue advertida de que podría aumentar de $6,500 a $17,000 libras para el próximo año, sin embargo la actriz protagonista de ‘Titanic’ hizo una donación a GoFundMe después de enterarse de su lucha en BBC News.

“Mi costo anual de electricidad y gas según lo pronosticado por un asesor de energía en Clacks Council probablemente será de alrededor de £17,000”, explicó Hunter en la página de recaudación de fondos.

“Nuestro viaje como familia ha sido muy traumático y me siento acabada en este momento de mi vida. Cuando escuché sobre el dinero rompí a llorar, pensé que ni siquiera era real. Todavía estoy pensando -¿Es esto real?- Todavía estamos helados y ni siquiera estamos a temperaturas bajo cero todavía. Le estoy pidiendo al personal que no encienda la calefacción a menos que sea necesario. El consejo ha instalado paneles solares para ayudar, pero no creo que ayude con la factura. No hablé para obtener donaciones, pero al mismo tiempo tengo que asegurarme de que Freya esté bien. Voy a recibir ayuda, pero ¿qué pasa con todos los demás? Quería que el gobierno pagara por ello e hiciera lo correcto, no debería ser una celebridad la que intervenga“, dijo la madre al enterarse del donativo de la actriz de acuerdo con MailOnLine.

Y después de leer la historia, Winslet no se quedó de brazos cruzados y estaba decidida a hacer algo al respecto.

Además de hacer la donación, Kate, que es patrocinadora de Family Haven, una organización benéfica formada para ayudar a las familias desfavorecidas y vulnerables en Gloucestershire, también se acercó a la familia para desearles lo mejor.

“Pudimos rastrearla y decir que quería hacer una donación, y fue por eso que luego crearon una página de GoFundMe, y pude hacerlo de inmediato” Kate Winslet

“Sentí, simplemente, que estaba mal para mí que esta mujer iba a sufrir y que debería haber sido obligada como madre de alguna manera a tomar una decisión tan desgarradora porque simplemente no tenía la manutención y no podía pagar las cuentas. Simplemente no podía dejar que eso sucediera“, señaló Winslet en declaraciones para BBC.

