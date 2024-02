Canelo Álvarez quiere que su hija sea golfista y su hijo piloto de Fórmula 1

A sus 33 años Saúl “Canelo” Álvarez ha construido una excelente carrera como boxeador. Es considerado como uno de los mejores pugilistas con 60 victorias en su trayectoria y siendo en campeón indiscutido de la categoría supermediano.

Pero fuera del ring Canelo también tiene una vida. El mexicano está casado con Fernanda Gómez desde 2021, aunque mantienen una relación desde 2016, además el mexicano tiene cuatro hijos, con cuatro mujeres diferentes.

Su primogénita es Emily y es fruto de su relación con Karen Beltrán en la adolescencia. Su segunda hija es Mía Ener, producto del romance la modelo Valeria Quiroz. María Fernanda es la única de sus hijas que pertenece a su actual matrimonio, mientras que el menor y único varón, Saúl, fue fruto de una fugaz relación con Nelda Sepúlveda.

Recientemente en una entrevista en TV Azteca, el tapatío habló sobre su familia y la ilusión que tiene de que estén ligados al deporte, al igual que su padre. Su hija mayor de hecho práctica la equitación.

Canelo Alvarez luego de ganar una de sus peleas (AP Photo/Steve Marcus)

Incluso Álvarez comentó que le gustaría que su hija más chiquita sea golfista, pues aparte del boxeo, es el deporte que más le gusta al mexicano. “Después del boxeo, lo que más me gusta es jugar golf. Me gustaría que mi hija la chiquita sea golfista“, comentó.

Por otra parte, Canelo comentó que quisiera que su único hijo varón siga los pasos de “Checo” Pérez, mexicano en la Fórmula 1, pues el tapatío sueña con que sea piloto de carreras. “Él me gustaría que fuera piloto de Fórmula 1“, aseveró.

Sin embargo, parece que Saúl Álvarez Jr., de apenas cinco años, quiere seguir los pasos de su padre y e ha manifestado que quiere ser boxeador. Aunque a Canelo no le convence la idea.

“Le dije que sí quería ser piloto de F1, pero me dijo que no; que él quiere ser peleador. Pero ya le dije que en dos años le voy a poner un sparring, y ya que reciba el primer golpe que me diga si quiere continuar siendo boxeador”, mencionó entre risas el campeón mundial.

Canelo Álvarez recordó sus más dolorosas derrotas

Durante la entrevista Canelo también habló un poco de su vida deportiva y comentó sobre las virtudes que él considera que tiene sobre el ring. “Pego fuerte, pero soy inteligente. No soy un boxeador que noquea de un golpe, soy alguien que machaca. Mi mente y la forma en cómo los voy quebrando, eso es lo importante”, explicó

Aunque por otra parte también recordó los momentos en los que se vio débil y comentó la derrota más dolorosa que tuvo en su carrera, mencionando aquella pelea ante Floyd Mayweather en 2013 y que perdió por desición dividida.

“Sólo he tenido dos en mi carrera; la última derrota no debió ser así, pero tocó. La derrota ante Mayweather tenía 23 años, me ganó la experiencia y me dolió muchísimo, porque de haber ganado al mejor me iba a convertir en eso”, recalcó.

