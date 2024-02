Carlos Adyan asegura que el matrimonio con su esposo le ha enseñado a ser más paciente

El presentador de “En Casa con Telemundo”, Carlos Adyan, cuenta sus planes para San Valentín y cómo ha cambiado su vida en estos meses desde que se casó por lo civil en octubre del año pasado con su pareja Carlos Quintanillas.

¿Qué planes tienes para San Valentín?

Tengo varias amistades que han sufrido de rupturas amorosas, así que Carlos y yo dijimos ¿sabes qué? Este año vamos a cenar la noche antes y nos vamos a comprometer con nuestras amistades y vamos a llevar a todas esas que estén solteras a cenar.

Estos meses desde que contrajo matrimonio han cambiado su vida por completo. “Mi vida dio un giro de ciento ochenta. Yo era de rumbear mucho y ahora la vida de casado ha sido estar más tranquilito, más en la casa y eso lo he disfrutado mucho. Si supieras, cocinar más en casa, pasar más tiempo con mis mascotas en casa, eso me pone muy contento”.

Adyan se ha dado cuenta que gracias a su pareja, ahora se conoce mejor. “Las cosas que me molestan de Carlos son un reflejo de lo que yo hago, entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Me molesta esto, pero yo soy igual, entonces ahí es como que hemos descubierto eso, que somos personas completamente diferentes en personalidad, pero en carácter somos idénticos”.

La misma relación le ha enseñado a escoger las batallas. “Tú sabes que con la limpieza yo soy una persona ultra, ultra organizada, o sea, yo no puedo ver una servilleta así sueltecita. Carlos es un poco más de que llega del trabajo y tira las cosas y después cuando se acuerda es que va a limpiar, entonces yo antes elegía esa batalla como una batalla y ahora digo ¿sabes qué? Es una batalla perdida, no puedes exigir a las personas lo que tú haces, así que esa es una de las batallas que ya no peleo”.

Además, el boricua asegura que ha aprendido a tener paciencia y ver las cosas desde otro punto de vista. “Yo soy contestón. A mí, tú me dices algo y yo tengo que refutarte ese punto, entonces él decía ‘es que tú no te das cuenta de que cada vez que yo te cuento un problema mío, tú me echas la culpa a mí en vez de ponerte en mis zapatos y después juzgar a base de eso’.

“Y ahora antes de juzgarlo me pongo en sus zapatos y ahí es donde me ha ayudado a crecer mucho, yo no tenía paciencia. Hoy por hoy tengo mucha paciencia, la he desarrollado, y son cosas que uno madura en el matrimonio”.

