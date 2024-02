Cazzu lanza nueva indirecta a Belinda al llamarla “ridícula” en su última publicación

En un presente donde hay gente hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de “C14TORCE”. Tatuado en sus pieles y en la mía por 100pre y cumpliendo 7 años de su primera edición. El año pasado no les di ni un 14 xq mi vida se descontroló y este año hice canciones pero me di cuenta que ninguna llegaba a ser merecedora de su regreso. No pierdan las esperanzas conmigo.