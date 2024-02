Exjugador del PSG pidió silbar a Lionel Messi si va con Argentina a los Juegos Olímpicos de París

El pasado domingo la selección argentina de fútbol aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde entonces varios reportes han indicado que en un 90% de probabilidades Lionel Messi se uniría al equipo Albiceleste para disputar la justa olímpica.

Tal y como lo hizo en Beijing 2008, Messi buscará conseguir su segundo oro olímpico en la capital francesa para cerrar su carrera con broche de oro. Además según el calendario del Inter Miami, el argentino solo se perdería un encuentro de la Leagues Cup si decidiera participar en los JJ.OO.

Sin embargo no todo es color de rosas, pues desde París parece que no ven con buenos ojos que Messi regrese a la ciudad y mucho menos con la camiseta de la selección argentina. El paso del astro rosarino en la capital francesa no fue del todo bueno y es algo que los fanáticos más fieles no olvidan.

Es el caso de Jerome Rothen, exjugador del PSG y figura histórica del cuadro parisino, quien sugirió en una entrevista para RMC que se le reciba con silbidos a Lionel Messi en caso de que acuda a los Juegos Olímpicos en París.

“Yo, como parisino y francés, volver a verlo aquí luciendo la de Argentina, pido que lo silben. No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia. Que asuma que no será una alfombra roja”, enfatizó el exjugador.

Jerome Rothen durante su etapa como jugador del PSG (AP Photo/Christophe Ena)

“Algunos ya tienen la memoria corta. Ha disparado al PSG, a Francia, a París desde que se fue. Todos los franceses respetaron a Messi cuando vino. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Nunca fue así”, siguió explicando Rothen.

Además el exjugador francés comentó que Messi jamás destacó en el PSG y que fue a la capital francesa solo a caminar en la cancha, pues su rendimiento no fue el adecuado para lo que se esperaba de un jugador de su talla.

“Sus servicios nunca estuvieron a la altura. Firmó con el PSG para brillar en el Mundial, lo entendimos muy bien que era un lugar de acogida donde era bueno vivir. Para caminar por el campo. Fue inteligente, logró su Copa del Mundo“, explicó Jerome.

Rothen jugó durante cinco temporadas con el PSG, en las que logró ganar una Ligue 1 y dos Copa Francia. Además con la selección francesa disputó 13 encuentros y fue parte del plantel que ganó la Copa Confederaciones de 2003.

