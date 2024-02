Experto en impuestos da consejos sobre cómo recibir hasta 400 dólares extra

Mark Steber, director de información tributaria de Jackson Hewitt, ha señalado que para la presente temporada de impuestos, los contribuyentes de bajos ingresos se verán beneficiados con el aumento de los reembolsos, gracias a un ajuste por la inflación.

Según Steber, las altas tasas de inflación podrían ayudar a los contribuyentes este año en sus devoluciones de impuestos.

Y es que el experto en impuestos comenta que en los años previos el promedio de los reembolsos se mantuvo relativamente alto en $3,176 dólares, incluso cuando en 2022 hubo una disminución del 3%. Pero hoy, de acuerdo a sus análisis, en 2024 habrá un aumento del 10%, equivalentes a $300 o $400 dólares más.

Steber explica que para que un contribuyente obtenga más dinero en sus reembolsos, debieron haber pagado más durante el año anterior o se les retuvo una cantidad alta de dinero, pero las familias pueden recibir este año más en devoluciones por la inflación, que en el último año ha sido particularmente alta.

Y como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ajusta el tramo del impuesto federal sobre la renta y la deducción estándar, con respecto a la inflación, el tramo aumentará para esta declaración de impuestos.

Para esta temporada los tramos aumentaron un 7.1%, que es superior al 5.5% del año previo, sobre las ganancias para el estadounidense promedio. “Para cualquier contribuyente que no ganó más dinero y no venció a la inflación, sin este ajuste, tiene incluso menos dinero, pero ahora está pagando aún más impuestos sin estos ajustes inflacionarios que está haciendo el IRS”, aclara Steber.

“No hay muchas buenas noticias para las personas de ingresos bajos a moderados que no siguieron el ritmo de la inflación, y eso es mucha gente. Este no es un grupo atípico. Esas personas deberían ver una situación un poco mejor en sus impuestos este año”, agregó Steber.

Para este ejercicio fiscal se esperan alrededor de 128.7 millones de declaraciones, mismas que comenzaron a presentarse desde el lunes 29 de enero con fecha límite del 15 de abril de 2024. El IRS dijo que los contribuyentes recibirán sus reembolsos después de los 21 días de haber presentado la declaración.

Sigue leyendo:

· Lo que los contribuyentes deben recordar al presentar su declaración de impuestos

· IRS lanza en Nueva York nueva forma de declarar impuestos gratis

· Arranca jornada para declarar impuestos y advierten evitarse líos con el IRS