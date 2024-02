Una vendedora le dio comida gratis a un joven y él la sorprendió con un inesperado gesto

Uno de los momentos o situaciones que se han convertido en uno de los grandes favoritos de los usuarios de las redes sociales es, precisamente, aquellos que muestran un acto de generosidad, lo cual hace que, por un momento, volvamos a creer y a tener fe en la humanidad.

Sobre este tema, hace unos días, una curiosa historia estuvo circulando en redes sociales, en donde un joven decidió compartir un noble gesto que ha sido alabado y aplaudido por muchos.

Isaiah Garza (@isaiahgarza) es un reconocido influencer debido a que en sus plataformas, muestra las distintas formas que utiliza para ayudar a la gente. El chico asegura que en algún momento de su vida, se vio en la necesidad de vivir en la calle y, por lo tanto, comprende a la perfección lo difícil que es sobrevivir con lo mínimo, por lo que ahora, trata de ayudar a esas personas desvalidas, lo más que puede.

En el video, que suma más de 9 millones de vistas, Garza nos compartió la historia de una mujer que trabaja en las calles como vendedora ambulante para así poder sacar adelante a sus hijos. Al inicio del clip, se puede ver a la señora vendiendo buñuelos; el influencer se acerca a ella para decirle que tenía mucha hambre, pero no contaba con dinero para comprarle uno.

“Tengo hambre, pero no tengo dinero, ¿crees que podrías darme unos?”, le pregunta el chico a la mujer, quien le respondió lo siguiente: “Eso no es problema porque el sol sale para todos”.

Luego de que la mujer le entregara unos buñuelos y tras haber estado observándola durante un largo tiempo, dándose cuenta de que no había tenido un gran día en ventas, el influencer le dijo que quería recompensar su buena acción, entregándole varios miles de dólares.

La madre y sus pequeños quedaron sorprendidos ante este acto y al principio, la mujer se negaba a aceptarlos, pero después lo hizo muy emocionada. Su hija, entre tanto, le contó al hombre por qué se habían emocionado tanto.

“Lloro porque nosotros vivíamos en una van, porque no teníamos una casa. Vivíamos en el río y a mí no me gustaba porque había personas malas”.

“Yo soy campesina, trabajo en la granja, pero ahora no hay trabajo. El mes que viene llega el alquiler y no sé cómo hacer”, agregó la madre.

Muchos usuarios han reaccionado al video, indicando que este es muestra del amor que una madre puede llegar a sentir por sus hijos, el cual es un sentimiento único e inigualable, mientras que otros esperan que el dinero que les dio García les ayude a vivir tranquilos por un tiempo.

