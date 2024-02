“Me siento avergonzada y humillada”: Joven de Brooklyn comparte en redes su frustración por no encontrar trabajo, a pesar de tener 2 carreras universitarias

En la actualidad, encontrar un buen trabajo en donde se aprecien las capacidades y tengas una buena remuneración con base en tus aptitudes y en lo que desarrollas día a día se ha convertido, tanto para jóvenes como para experimentados, en una labor titánica.

Las tasas de desempleo a nivel mundial siguen siendo elevadas, por lo que miles y miles tienen que buscan otras alternativas para generar ingresos, a pesar de tener una alta preparación universitaria, lo que los obliga a hacer cosas diametralmente opuestas para las que estudiaron durante muchos años.

Sobre esta situación tan cotidiana se ha vuelto viral un video subido a TikTok por la usuaria @lohannysant, una joven de Brooklyn que quiso compartir con todos los usuarios de esta red social su frustración por no poder encontrar un trabajo, con un sueldo digno, pese a tener 2 carreras universitarias y dominar 3 idiomas.

“Esto es lo más humillada que me he sentido nunca en mi vida, sujetando currículums para ir físicamente a sitios y preguntarles si necesitan contratar a alguien. Me siento avergonzada porque estoy aplicando para sitios con salario mínimo y me dicen que no necesitan a nadie”, comentó entre lágrimas la mujer.

Además, indicó que nunca se imaginó que atravesaría por dicha situación, pues considera tener una alta preparación y mucha capacidad para ingresar al mundo laboral. “Esto apesta. Si soy sincera, solo quiero convertirme en una tiktoker”, agregó.

“No puedo seguir delirando, de verdad que necesito dinero, así que voy a seguir intentándolo”, sentenció, ya sin poder aguantar el llanto.

El video rápidamente se hizo viral y tiene más de 10 millones de reproducciones y decenas de comentarios, en donde la mayoría expresaron sentirse identificados con la joven.

