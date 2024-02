A disfrutar el espectáculo del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey

Los neoyorquinos tendrán la oportunidad de ser testigos de un espectáculo circense innovador y emocionante de la mano de 75 artistas procedentes de 18 países, gracias a la puesta en escena de la compañía estadounidense Ringling Bros. and Barnum & Bailey que trae su gira nacional “The Greatest Show On Earth” a la Gran Manzana, desde el 22 hasta el 25 de febrero.

“Este circo es algo completamente distinto a lo que la gente ha visto de otras compañías circenses. Las pantallas, las luces, y los actos, hacen que el espectáculo sea una experiencia inolvidable para todos, sin importar desde qué parte del escenario están viéndonos”, expresó Marina Pontigo, quien tiene preparado un número de equilibrio sobre cuerdas junto a su grupo, la Familia López.

La versión reinventada de este ícono estadounidense cautivará a las audiencias a través de una experiencia inmersiva de 360 grados que sumerge a los espectadores en la acción y la música, “La música es mi parte favorita y lo que nos permite crear conexiones con el público,” señaló Pontigo.

La gira

Las acrobacias atraen a grandes y chicos. /Cortesía Crédito: Cortesía



La gira visitará el Barclays Center en Brooklyn del 22 al 25 de febrero, y además incluye otros escenarios cercanos a Nueva York como el Prudential Center en Newark del 29 de febrero al 3 de marzo, y concluirá en el UBS Arena del 8 al 10 de marzo de 2024.

“Los escenarios donde nos estamos presentando sin duda hacen que el espectáculo sea inolvidable. No es la típica carpa de circo que muchos esperan”, comentó la equilibrista, Pontigo.

Con un comienzo y un final explosivos, “The Greatest Show On Earth” cuenta con la participación de Lauren Irving, Alex Stickels y Jan Damm, quienes interpretan a “Aria”, “Stix” y “Nick Nack”, respectivamente. A lo largo del espectáculo, Aria, Stix y Nick Nack se encontrarán con actos nunca vistos, exhibiciones acrobáticas y actuaciones cómicas. Un elenco verdaderamente internacional, con 75 artistas procedentes de 18 países.

“Tenemos un elenco muy diverso, lo que nos permite a cada uno representar nuestras culturas, por ejemplo, mi equipo para la cuerda floja, la Familia López, tenemos a Jonatan y Johan López de México, Deysi de Colombia, y yo de Chile”, agregó Pontigo.

Entre las atracciones destacadas se encuentran acrobacias nunca vistas, como el cable alto triangular, liderado por la Familia López. “Tendremos un monociclo y paradas de manos que asombrarán a la audiencia”, dijo la artista. También presentarán volteretas sobre dos aparatos que giran simultáneamente a 30 pies sobre el suelo, entre muchas otras sorpresas que tiene el circo preparado para el público.

El circo de Ringling Bros. and Barnum & Bailey es un circo que ha viajado y presentado sus espectáculos conocidos como “El Espectáculo Más Grande del Mundo”, desde sus más remotos orígenes en el año 1871.

Esta compañía nació de la unión entre Barnum & Bailey, un circo creado por P. T. Barnum y James Anthony Bailey, y Ringling Bros. Los hermanos Ringling compraron Barnum & Bailey Ltd. en 1907 tras la muerte de Bailey en 1906, pero dirigieron los circos por separado hasta que se fusionaron en 1919. Desde entonces, está compañía circense le ha brindado esparcimiento a las familias en toda la nación con sus espectáculos.

Para boletos e información, visite: https://www.ringling.com/show-nyc/