Arrecian frentes de lucha contra el vapeo y los cigarros electrónicos en NYC

Fumar es asunto serio. Y vapear y fumar cigarros electrónicos es todavía más serio, según las propias autoridades de Salud que llevan años intentando crear conciencia en los fumadores sobre lo nocivo que resultan los vapeadores y cigarrillos eléctricos que alcanzan a tener entre 175 y hasta 350 veces más de nicotina que un cigarro convencional.

Y a pesar de que entre el 2002 y el 2022 la prevalencia del tabaquismo en la Gran Manzana se redujo en más de la mitad, del 22% al 9%, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad supera el 11.1%, y decenas de enfermedades pulmonares serias en menores de 35 años se asocian con el vapeo. La guerra que desde diferentes frentes le han lanzado a la venta de equipos de vapeo y cigarros eléctricos con sabores y sustancias prohibidas, que leyes de Nueva York han tratado de sacar del mercado, no han evitado que el consumo siga disparado, no solo entre adultos sino entre menores de edad.

El decomiso de más de 320,000 paquetes de vapeadores con sabor, incautados cada semestre por la Oficina del Sheriff de NY, las penalidades a compañías que siguen distribuyendo cigarros

desechables con sabores prohibidos a tiendas minoristas y en ventas en internet, lo que va contra leyes federales, estatales y municipales, y campañas educativas, no han podido contener el consumo masivo de estos productos nocivos.

Por ello, el Departamento de Salud de la Ciudad ha seguido alzando su voz para poner freno a la problemática, y apegándose a la ley local de Aire libre de humo, que ha estado en vigor durante décadas, busca que la prohibición de fumar y vapear en comedores al aire libre, se cumpla a rajatabla. Ese organismo adoptará medidas para ponerse a tono con la ley local “para ya no permitir fumar tabaco y cigarrillos electrónicos en las áreas de comedor al aire libre”.

“El Departamento de Salud está comprometido a proteger a todos los neoyorquinos de los efectos nocivos del consumo de tabaco y nicotina. Fumar causa muchas enfermedades prevenibles. Hemos implementado una estrategia integral para prevenir el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes”, comentó un vocero del Departamento de Salud Municipal, señalando que la regla propuesta es de procedimiento para alinear las reglas con la nueva Ley Local, por lo que afirman que no no creará nuevas restricciones para los neoyorquinos o los establecimientos de comida, sino que garantiza que haya coherencia entre las reglas y las leyes.

Autoridades están preocupadas por consumo de vapeadores y cigarros eléctricos. Edwin Martínez

Esa agencia aprovechó también para pedir a los neoyorquinos que deseen dejar de fumar, que utilicen los servicios de apoyo disponibles, a través de la línea para dejar de fumar del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Otros datos de autoridades municipales de Salud revelan que entre el 2017 y el 2019, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes casi se duplicó y el 15.2% de los estudiantes de escuelas secundarias públicas y el 6.7% de escuelas intermedias confesaron usar cigarrillos electrónicos, al igual que el 85.3% reveló usar líquidos con sabores prohibidos.

Pero el esfuerzo para que se le jalen las riendas al consumo de cigarros electrónicos no solo proviene por parte de las autoridades de salud sino también es el llamado de los neoyorquinos: el 60% pide mantener la prohibición de los vaporizadores desechables con sabores ilegales, y solo el 27% se opone.

Así lo dejó ver una encuesta realizada por Siena College que además de mostrar que el 53% de los residentes de la Gran Manzana sienten que las autoridades no están haciendo un trabajo bueno para hacer cumplir la prohibición de vaporizadores de sabores. Igualmente se estableció que tan solo el 39% de los residentes sabe que esos productos están prohibidos, y el 53% no tenía ni idea.

Otro dato revelador fue que el 64% apoya autorizar al Departamento de Impuestos y Finanzas a hacer cumplir las leyes de vapeo, labor que ha venido cumpliendo con especial esfuerzo la Oficina del Alguacil de Nueva York.

Y a la hora de hablar sobre multas y penalidades, el sondeo de Siena puso de manifiesto que el 68% de los neoyorquinos se mostró a favor de subir la severidad a las tiendas que comercializan esos productos; solo el 21% se opone.

Igualmente los encuestados apoyan abrumadoramente, con 74%, las labores que ha venido adelantando la Fiscal General Letitia James contra mayoristas y distribuidores de productos de vapeo con sabores ilegales.

Los negocios minoristas que desean jugar limpiamente también piden que se garantice que en el mercado no circulen elementos prohibidos para que pueda garantizarse mejor la seguridad.

Oficina del Alguacil de NY le ha declarado la guerra a la venta de productos prohibidos. Edwin Martinez

“Los neoyorquinos quieren que los reguladores hagan su trabajo y hagan cumplir la prohibición, porque creen que la salud y la seguridad de sus niños y sus comunidades están en riesgo”, dijo Kent Sopris, presidente de la Asociación de tiendas minoristas de Nueva York (NYACS).

Jeison Morales, quien se declara como un fiel consumidor de vaporizadores y cigarros eléctricos, que según afirma le ayudaron a controlar su vicio por el tabaco, reconoció que sus productos favoritos de sabores no se consiguen fácilmente en tiendas de su barrio en Queens, por lo que recurre a sitios online.

“En internet es mucho más fácil y rápido encontrar vapeadores sin necesidad de ir a las tiendas, donde ya no se consiguen sabores ricos, entonces no importa la prohibición”, dijo el joven de 22 años, quien a pesar de reconocer que ha escuchado el peligro grave que representan esos productos para su salud, no cree que sea cierto y defiende que hacen menos daño, algo contrario a la realidad.

Datos sobre consumo de tabaco y vapeadores

22% era la prevalencia del tabaquismo en 2002

9% era el consumo de tabaco en general en NYC en 2022

11.1% de los estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad usan cigarrillos electrónicos, según datos del 2021

100% aumentó el consumo entre niños y jóvenes entre 2017 y 2019

319,636 paquetes de vapeadores con sabor fueron incautados en el primer semestre del 2023

$6.4 millones de dólares es el valor estimado de esas incautaciones

175 y hasta 350 niveles de nicotina de un cigarro convencional tienen algunos cigarros electrónicos

Dónde obtener ayuda