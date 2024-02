Beta Mejía causa controversia al tener un gesto de molestia contra Toni Costa en ‘Hoy Día Bailamos’  

El influencer colombiano Beta Mejía reaccionó a una crítica que le hizo Toni Costa en la competencia ‘Hoy Día Bailamos’. Sin embargo, al creador de contenido no le gustó lo que le dijo el juez del show y por eso decidió lanzar el micrófono.

“Para mí con tu actitud es una nota de un 1, pero, pero, pero como te quiero en la final te voy a dar un cinco”, le dijo el coreógrafo al participante.

Luego de escuchar esto, Beta Mejía se acercó hasta el puesto del bailarín y lo abrazó. Después del gesto, regresó a su lugar y Penélope Menchaca, una de las conductoras del programa matutino le comentó que le iba a cobrar el micrófono.

Este momento fue compartido en las redes sociales de ‘Hoy Dia’ y tuvo como punto en común la molestia de la gente por la actitud del colombiano.

Beta Mejía causa controversia con su actitud en ‘Hoy Día Bailamos’

Para muchos fue un irrespeto tener este comportamiento. Algunos mensajes que le dejaron a Beta Mejía fueron: “Beta es muy grosero, no sé cómo le permiten falta de respeto hacia los demás”, “Me pareció grosero de su parte, ya que no es la primera vez que se expone al jurado a contestarle y estar predispuesto, la verdad me parece grosero”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “No sé cómo le permiten a este sujeto esas faltas de respeto, es un mal ejemplo, yo diría en ese momento ‘cero en conducta y fuera”, “El susto de Toni, pensó que Beta le iba a hacer algo y por eso le tocó el puntaje”.

Este no es el primer encontronazo que el famoso tiene en este programa, debido a que hace unos días se enfrentó a Osmel Sousa, quien lo criticó por mostrar tanto su cuerpo en vez de enfocarse en el baile.

“Yo sé que tú tienes un cuerpo muy trabajado en el gimnasio, pero esto es baile, no es un desfile”, comentó el cubano luego de que Beta bailara el tema ‘Gasolina’, de Daddy Yankee.

Al escuchar esto, el influencer dijo: “No, es diferente, no es un desfile, el baile es una expresión artística de lo que uno siente por dentro, que su baile sea quedarse quieto, el mío es moverse, brincar, lo que el hombre está acostumbrado a hacer. Yo sé que lo tuyo es de la prehistoria y quedarte quietico, pero esto es género urbano”.

Sigue Leyendo más de Telemundo aquí:

· Fuertes rumores: Aseguran que hay despidos en “Hoy Día” y sale así Diógenes Lluberes, su productor

· Adamari López y Toni Costa se reúnen en la casa de la boricua, gracias a una sorpresa de Alaïa

· ¿Quién Caerá? o “Enamorándonos Recargado”: ¿A quién favoreció el público con el rating?