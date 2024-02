Clarissa Molina dice si está lista para una relación: “El tiempo te irá diciendo si es la persona”

La dominicana Clarissa Molina recientemente ofreció una entrevista a HOLA! AMÉRICAS, donde habló de su vida sentimental y de la manera que ve el amor luego de haberse comprometido con Vicente Saavedra y cancelar la ceremonia por motivos que solamente ellos saben.

“Yo pienso que el amor lo podemos ver en diferentes maneras. Como el amor de madre, el amor de un amigo, el amor de un tío, el amor del novio o del esposo. El amor viene de diferentes maneras. Yo creo que es como que el Día de San Valentín se celebra el amor en general“, comenzó diciendo en exclusiva.

Clarissa Molina abre su corazón tras llevar más de un año sola. / Fotos: Jennifer García/Mezcalent.

La exreina de belleza y presentadora de televisión enfatizó en la importancia de valorarse y quererse a uno mismo antes de buscar el amor en otra persona.

“Disfrútate a ti mismo, el amor propio también, ¿por qué no? El amor propio es lo más lindo que uno puede tener. Cuando uno se ama a uno mismo, uno puede darle ese mismo amor a la otra persona. O sea, uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Si tú tienes amor propio, tú puedes dar amor a otras personas y celebrarlo ese día por todo lo alto”, dijo.

Clarissa Molina no se cierra a las posibilidades tras su anterior fracaso amoroso. / Foto: Mezcalent.

Cuando se le preguntó si estaba lista para abrir su corazón a un nuevo amor, Molina respondió: “Claro, ya estoy lista. O sea, de que si llega qué bueno, pero la verdad es que estoy súper enfocada en lo que quiero hacer, en lo que tengo que hacer y lograr, como esas metas que yo me propongo, que soy bien así como ambiciosa. Si en este momento llega, pues a ver qué pasa, a ver si siento algo“.

“Yo pienso que es el contacto, o sea, la conexión que se tenga con la persona, porque de verlo, sí hay una conexión, pues el amor comienza a conocer por los ojos, pero ya tratando a la persona, yo me doy cuenta si sí o no, más como por su forma de ser me doy cuenta de si conectamos o no, si vibramos en la misma frecuencia. El tiempo es muy importante, ir tratándolo y el tiempo te irá diciendo si es la persona o no. El tiempo te lo va a decir todo”, añadió.

