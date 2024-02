Hombre en Illinois ganó $1 millón en la lotería tras terminar con su novia en San Valentín

Recientemente, celebramos el Día de San Valentín, un día que es especial para muchos, pero también odiado por otros, sobre todo para aquellos que aún no han podido encontrar el amor verdadero.

Pero un hombre soltero de Illinois, el cual tenía apenas unos días de haber terminado con su novia, nunca se imaginó que el Día de San Valentín de 2024 sería uno de los mejores de su vida, pues qué mejor forma de sanar su corazón que ganando un millonario premio de lotería.

El afortunado ganador, quien decidió permanecer en el anonimato, indicó a los funcionarios de la Lotería de Illinois que el pasado Día de San Valentín, pensó que lo viviría mal, ya que estaría solo y deprimido tras vivir una ruptura amorosa. Pero todo cambió luego de que fuera a una tienda Walmart, en donde compró un “raspadito” de lotería del juego “Monopoly 50X”.

“Después de raspar el boleto ganador, entré en pánico. Inmediatamente, sentí que mi vida cambió. ¡Casi no voy a trabajar!”, recordó el hombre.

Además, el ganador indicó que aún no le ha contado a nadie que ganó $1 millón, pero espera que, pronto, vuelva a encontrar el amor para compartir con una nueva pareja esta gran fortuna.

“Me he vuelto loco guardando este secreto de $1 millón. No tengo a nadie especial con quien compartir mi gran noticia porque mi novia y yo rompimos 3 días antes de que comprara el boleto ganador. Se puede decir que no he tenido mucha suerte en el departamento del amor, pero está bien, porque ¡Ahora realmente me llevé el premio gordo!”, sentenció.

