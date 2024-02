Sahar Sonia, la supuesta nueva novia de Peso Pluma: sus fotos más explosivas en Instagram 

El mundo del entretenimiento estuvo bastante movido esta semana con la noticia de que Peso Pluma comenzó un supuesto amorío con la creadora de contenido Sahar Sonia, con quien además le habría sido infiel a Nicki Nicole, su novia argentina.

En la cuenta en Instagram de la modelo estadounidense ha ganado un montón de seguidores en los últimos días, pero también ha compartido algunas fotografías con las que ha encantado al público.

Algunas de las fotos y videos que han destacado la muestran como una mujer fanática de la playa y los viajes, pues son varias las ocasiones en las que se le ve disfrutando del sol y la arena o en un avión.

También se caracteriza por fotografías en las que luce espectaculares outfits que marcan su figura, bien sea para posar en la calle o tomarse alguna selfi desde la comodidad de su casa.

La supuesta nueva novia de Peso Pluma es una celebridad en Instagram

Actualmente Sahar Sonia tiene cerca de 90.000 seguidores, una cifra que de seguro irá aumentando con el paso del tiempo, debido a su cercanía con el cantante mexicano de corridos tumbados.

Los usuarios en las redes sociales no han desaprovechado esta situación para dejarle cientos de mensajes, debido a que la señalan de culpable de la supuesta separación.

Sin embargo, la influencer ha comentado que no sabía mucho de la vida del joven y que su intención no fue roper nada.

“Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al día con noticias españolas. No sabía de su vida personal, ni de su actual estado civil. No sé quién es ella, pero les pido que dejen de hacerme bullying, porque yo no soy así, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así”. dijo en un reciente video que subió a su cuenta en Instagram.

En la declaración además afirmó: “Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que todos disfruten el resto de su día”.

Mientras el video de Peso Pluma con esta chica se hacía viral, Nicki Nicole afirmó en sus historias: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Por ahora no se sabe si es una estrategia de marketing, pero debido a las pruebas que han surgido, muchos creen que se trata de algo real.

