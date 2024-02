Adolescente “mató” a mexicano en el Metro de Nueva York: primer acusado por balacera pandillera

Un adolescente de 16 años fue acusado de homicidio por el tiroteo que alcanzó “al azar” al mexicano Obed Beltrán Sánchez en una estación del Metro de Nueva York en El Bronx.

Su nombre no fue revelado por ser menor de edad, pero la policía dijo que fue acusado como adulto. La lista incluye también cinco cargos de intento de homicidio por los heridos que dejó y un cargo de posesión criminal de un arma. Además tiene un antecedecente por robo en 2023, indicó CBS News.

NYPD todavía está a buscando a dos sospechosos más por la balacera sucedida la tarde del lunes en medio de una aparente disputa entre pandilleros que comenzó dentro de un tren en la línea 4 y se prolongó a la estación Mount Eden.

Fuentes dijeron que la policía está investigando cinco tiroteos y otros incidentes separados en las últimas semanas que involucran una disputa en curso por insultos y ataques en las redes sociales, canales que han sido vinculados a otros hechos de violencia en la ciudad.

Al menos una persona resultó herida al recibir un disparo dentro de un vagón. Las otras víctimas estaban en el andén esperando subir al tren. El objetivo de los pistoleros podría haber sido un quinceañero que resultó herido, dijo una fuente policial. Ese adolescente es sospechoso de un tiroteo anterior no fatal que ocurrió en la zona norte de la estación.

Según sus allegados, Sánchez Beltrán (35) tenía planeado volver a México para reunirse con su esposa y dos hijos, pero fue fatalmente baleado “al azar” al salir del trabajo el lunes 12 de febrero.

La familia espera que su cuerpo pueda ser llevado pronto a México. Jorge Islas, Cónsul General de ese país en Nueva York, escribió el martes en X/Twitter que personalmente había expresado sus condolencias a los deudos y estaba trabajando para apoyarlos y asesorarlos. Y agregó que “las más altas autoridades (de NYPD) me confirman que la investigación ya está en curso y me aseguran que detendrán al responsable y no habrá impunidad”.

“Resolveremos este crimen y llevaremos a los responsables ante la justicia”, prometió el martes el alcalde Eric Adams. Todavía hay al menos dos prófugos más. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero la violencia ha seguido.

Ayer un turista brasileño fue apuñalado en el cuello en un ataque “al azar” a media mañana en la estación Queens Plaza del Metro. El mes pasado Richard Henderson (45) fue fatalmente baleado al intervenir cuando vio a otros dos pasajeros discutiendo por tocar música demasiado alta en una parada en Brooklyn.