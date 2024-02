Isabella Castillo, ex de Matías Novoa, presumió a su nuevo amor

Isabella Castillo es una actriz conocida, especialmente por su papel en la serie “El Señor de los Cielos”. Recientemente, utilizó sus redes sociales para celebrar el Día de San Valentín y presentar a su nuevo novio Cristian Gamero, quien también se desempeña en la misma profesión que ella y trabaja en la misma telenovela.

Esta relación llega varios años después de su divorcio con el también actor Matías Novoa. Isabella ha expresado que Gamero le ha devuelto la sonrisa y está muy ilusionada con esta nueva etapa en su vida amorosa.

“Cuando se juntan un roto y un descosido… y ahora qué?”, es el mensaje que acompaña la publicación realizada en la red social de la camarita.

Además de su participación en “El Señor de los Cielos”, Cristian Gamero también ha trabajado en otros proyectos como la película “Cerca de ti”. Ambos actores comparten su amor por la actuación y han encontrado la misma pasión en la serie de Telemundo. A su vez, la novena temporada fue estrenada el pasado martes 13 de febrero.

Castillo ha generado mucha atención en las redes sociales con esta noticia y muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y felicitaciones por su nueva relación sentimental, mientras que otros se han encargado de criticarla por rehacer su vida amorosa.

Internautas reaccionan al nuevo romance de Isabella Castillo

“¿Qué?, ¿y Gabo qué pasó?”, “¿Dónde está tu novio?, el que era el ex de Thalí”, “Esta anda siempre con algún compañero del trabajo”, “Y Gabo terminó Jajajajaja después tachan de inestables a otros”, “Esta mujer si es bella y no sé, pero cae bien”, “A mí si me gusta lo que veo”, “Pero qué lindos se miran juntos”, “Mami por favor sienta cabeza eres muy bonita muy inteligente y te mereces un buen hombre que te valore”, “Ya te toca ser feliz mi bella, verte feliz es lo que más me Ilumina. Amo verlos juntos”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Isabella Castillo habla del bebé que espera Matías Novoa

“Le deseo lo mejor. Me han hecho mucho esta pregunta. Yo me divorcié hace 2 años, él siguió con la de él y yo sé que Matías quería ser papá y pues le deseo lo mejor“, le comenzó diciendo a Edén Dorantes.

Además, no quiso finalizar ese tema sin antes agregar: “Le deseo lo mejor, un hijo siempre es una bendición y que Dios los bendiga mucho”.

