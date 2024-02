Joven de Michigan juega por primera vez a la lotería y gana $500 mil

Un joven de 21 años, originario de Michigan, literalmente, ha corrido con la gran suerte del principiante, ya que se ha llevado un premio de $500,000 dólares en su primer juego de lotería.

El chico, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, decidió celebrar su cumpleaños número 21 estrenándose como jugador de lotería, ya que su madre suele jugar de vez en cuando, así que decidió comprar un ticket cuando la acompaño a la tienda.

“No sabía cómo se jugaba, así que me llevé el billete a casa e hice que mis padres me guiaran. Cuando revelamos el premio de $500,000, no pensábamos que fuera real”, dijo el ganador a los funcionarios de la lotería cuando fue a reclamar su premio.

Cuando le confirmaron que, en efecto, era el ganador, quedó sumamente sorprendido, por lo que, de momento, aún no ha pensado en qué invertirá o gastará sus ganancias.

