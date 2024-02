Kylian Mbappé anunció su salida del París Saint Germain a sus compañeros, según prensa francesa

En medio de la ola de especulaciones e informaciones que han surgido en las últimas horas, la más llamativa hasta el momento ha sido la despedida oficial del francés Kylian Mbappé de la plantilla del París Saint Germain, equipo en el que ha jugado desde hace siete años.

Según informó la cadena RMC Sport, Mbappé realizó el anuncio durante el entrenamiento de este viernes, confirmando así su decisión de abandonar el equipo este verano, tal y como se había filtrado la prensa francesa.

El anuncio del delantero se produjo, de acuerdo a RMC, justo antes de la sesión de preparación que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Poissy, antes del viaje del equipo para jugar el duelo de Ligue 1 ante el Nantes de este sábado.

“El discurso de Kylian Mbappé no duró mucho y fue bien recibido por sus compañeros. Este anuncio no pareció sorprender al grupo. Según información de RMC Sport, aún está prevista una comunicación conjunta entre el jugador y el club, pero aún no se ha fijado una fecha”, informó el medio francés.

Según indica RMC Sport, “de momento no existe un acuerdo total entre el jugador de 25 años y el Real Madrid. En la capital española reina el optimismo desde hace varias semanas y el vestuario merengue ya prepara su llegada”.

En ese sentido, Luis Enrique, entrenador del PSG, se refirió al tema Mbappé, asegurando que está “sin novedades”, sosteniendo que el PSG está por encima de las individualidades.

“Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, daré mi opinión”, concluyó.

Mbappé, de 25 años, ha estado en libertad para negociar con cualquier club desde el 1 de enero, luego de renunciar al tercer año opcional de su contrato con el PSG firmado en 2022.

Su partida marcaría el fin de una relación que comenzó en 2017, cuando llegó al PSG cedido desde el Mónaco, con un traspaso que se concretó un año después por 180 millones de euros.

Este fue el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol, solo superado por los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona en 2017 por Neymar.

En la actual temporada, Mbappé ha sido el líder del equipo, anotando 31 goles y dando 7 asistencias en 30 partidos en todas las competiciones.

