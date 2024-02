“Casi pierdo la mano”: Jonathan Orozco anuncia su retiro como profesional y agradeció a Rayados de Monterrey

El guardameta Jonathan Orozco ha decidido darle punto final a sus 19 años de carrera profesional tras anunciar su retiro como jugador profesional en su regreso al Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey durante una conferencia de prensa bastante emotiva en la que agradeció a todas las personas que estuvieron implicados en su vida deportiva a lo largo de todos estos años.

Orozco estuvo un año entero sin ver acción desde que sufrió una lesión en la muñeca durante el año 2022 cuando defendía los colores de los Xolos de Tijuana; este hecho le imposibilitó poder jugar con La Pandilla e iniciar así una larga recuperación que al final le terminó generando la decisión de colgar los guantes y ponerle fin a su carrera como jugador.

“Sé que nos los traté bien cuando andaba acá pero les agradezco, a la institución por este breve espacio, antes de mencionar lo del tema del domingo, me gustaría compartirles algo que es importante y es anunciarles mi retiro de a canchas que es el domingo, estoy agradecido con Dios, la vida, mis viejos, mi esposa y mis ojos, todo lo que hice y pude compartir y lograr aquí, que es mi casa, es mi vida y que desde los 10 años me dio la oportunidad, 20 años en el club, Santos y Tijuana, que les tengo gran cariño y gente de Selección”, expresó.

El guardameta detalló que la lesión que sufrió resultó ser uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que casi pierde la mano a causa de una infección que sufrió luego de someterse a la operación prevista para poder tratar su problema.

“A grandes rasgos fue tema de mi lesión, tres operaciones en mi muñeca, una infección grave de la cual tuve hasta la chance de perder mi mano, gracias a Dios no se dio, quedó lastimada mi mano, no se pudo recuperar, me siento en condiciones de seguir pero hay riesgo, no estaría al cien jugando profesionalmente, prefiero dejarlo por la paz, dejarlo con los buenos tiempos y ratos”, destacó Orozco.

“Si alguien me iba a decir que este chavito de héroes tendría una carrera, no lo hubiera creído, agradecido con ello, lo hice todo, lo logré todo, tal vez me quedé con ganas de ir a un mundial, pero estoy feliz, no conforme pero sí tranquilo con lo que hice porque di siempre lo mejor de mí, dejé mi cuerpo en las canchas y solamente quería anunciarles este retiro mío a partir del domingo”, agregó en sus declaraciones.

Orozco, de 37 años, ha logrado destacar dentro del fútbol mexicano en toda su carrera y además de haber militado con Rayados de Monterrey también disputó un total de 126 partidos defendiendo los colores de Santos Laguna y en Tijuana acumuló otros 78 encuentros.

