Jonathan Islas cree en su talento cantando en el metro y da un mensaje de inspiración

Jonathan Islas ha tomado la decisión de expandir sus horizontes y explorar nuevas oportunidades en el mundo musical. A pesar de haber tenido éxito en la actuación en telenovelas, ha decidido seguir su pasión por la música y dedicarse por completo a ser cantante.

Además de presentarse en eventos privados, Jonathan también ha comenzado a tocar en el metro de su país, México. Esta decisión le ha permitido conectarse con un público más amplio y experimentar diferentes escenarios y audiencias. A través de su música, busca transmitir emociones y conectar con las personas de una manera más íntima y personal.

“No sé por qué hay gente que hace menos a las personas que toman el metro??? Y tratan de hacer menos a la gente que le chinga todos los días para llevar la comida a sus hogares, se me hace lo más patético que se burlen de esa gente trabajadora, humilde, respetuosa, servicial y con más corazón que tanta gente que usa otros transportes, no hablemos mal de las personas hay que sumar y no restar. Nunca me dejaré de sentir orgulloso por tocar en el metro. Viva México”, fue el mensaje que acompañó el video.

La actriz Lorena de la Garza le dejó saber su opinión: “La experiencia de compartir contigo aquel día en el Metro cantando, fue maravillosa!!! La gente fue muy cálida. No sé por qué tratar de demostrar. A aquellos que lo juzgan deberíamos invitarlos a ver en vivo esta gran experiencia”.

Internautas apoyan a Jonathan Islas

“Deberían volver a tocar en algún metro”, “Él se tiene que sentir orgulloso de su trabajo, pues no está vendiendo sustancias prohibidas”, “Te entrevisté en 2011, en Ocean World Puerto Plata, qué orgullo saber que sigues siendo el mismo joven humilde y de convicciones claras”, “La gente juzga tanto. Dejen, no le hace daño a nadie, al contrario, regala alegría a esa gente que a lo mejor no fue un día fácil”, “Eres de mucha inspiración”, “Gracias por apoyar a los que la sociedad desprecia”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

