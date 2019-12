Fabiola Campomanes recibe terapia para superar agresiones de Jonathan Islas

La actriz está convencida de que en un futuro revelará lo que realmente sucedió con su ex pareja

Fabiola Campomanes reveló que está recibiendo terapia para superar la violencia que presuntamente vivió a lado de su ex pareja, Jonathan Islas.

“He recurrido a todo tipo de terapeutas. Es muy recomendable para las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones. También he explorado con sanaciones de todo tipo: yoga, meditación, de todo. En una situación así, hay que echarle todo tipo de ganas“, afirmó la actriz en entrevista.

Hace unas semanas, Islas publicó un video en el que aseguraba que Campomanes lo había agredido bajo la influencia de drogas, situación que ella negó.

Y aunque la actriz dice que aún no está lista para hablar sobre lo que realmente sucedió con su ex pareja, está convencida de que lo hará en un futuro.

“Hoy estoy más tranquila. De las experiencias de mi vida siempre he tratado de darles la vuelta, sacar lo positivo, y ésta no será la excepción. Próximamente daré a conocer lo que voy a hacer, podré hablar del tema, contaré qué fue lo que viví y qué es lo que estoy haciendo“, insistió.

Si bien afirma que sigue sintiendo dolor, Campomanes tiene de dónde sacar fuerzas para seguir adelante.

“Obviamente duele hablar de esto porque estoy sanando y porque me estoy dando el tiempo. A veces los seres humanos siempre nos apresuramos para todo: para vivir, enamorarnos, desenamorarnos, y todo tiene que ser rápido”.

“Me encantaría decirles que no me duele o que no siento nada, pero no soy esa persona; soy una mujer muy apasionada y hay cosas que se sienten“, sostuvo a su paso por la alfombra del Festival de Cine y Música Cana Dorada.