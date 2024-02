Mikel Arteta descarta fichaje de Kylian Mbappé por el Arsenal: “Yo no estoy en las conversaciones”

El mundo del fútbol vuelve a girar nuevamente en torno a Kylian Mbappé. Pues el astro francés ya acordó no continuar en el PSG y, para final de temporada será agente libre y desde ya se empieza a especular sobre el próximo destino del goleador.

Son varios los equipos que han sido vinculados a Mbappé, entre los que destaca el Liverpool y el Arsenal de la Premier League. Aunque el gran favorito en las apuestas sin duda es el Real Madrid, equipo donde además el jugador ha manifestado su deseo de jugar.

Aunque recientemente en unas declaraciones a The Telegraph, el estratega del Arsenal, Mikel Arteta, descartó que el equipo londinense estuviese en carrera para fichar a Mbappé. “Yo no estoy en las conversaciones, pero a lo mejor Edu (director deportivo) y los dueños sí están“, confirmó el DT.

Kylian Mbappé tendrá nuevo equipo para la próxima temporada. Crédito: TERESA SUAREZ | EFE

Sin embargo Arteta está consciente de que si el Arsenal quiere ser el mejor equipo de Europa, debe tener a los mejores jugadores. “Exactamente. ¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, necesitaremos el mejor talento y a los mejores jugadores“, explicó.

“Cuando hay un jugador de ese calibre que está libre siempre tenemos que estar en la conversación. Pero, como usted ha dicho, se ve de otra manera“, comentó el entrenador español, que parece estar muy claro que Mbappé priorizará ir al Real Madrid y que el Arsenal no tiene lugar en las conversaciones para fichar al campeón del mundo con Francia en 2018.

Aunque a partir del 1 de enero Mbappé ya podría tener un preacuerdo firmado con cualquier club, por ahora no hay nada confirmado de su próximo equipo. Desde España aseguran que ya es un hecho su llegada al Real Madrid y que lo haría con una prima de fichaje cercana a los $120 millones de dólares y un salario por debajo de los $50 millones de dólares por año, en un contrato por seis temporadas.

Cómo lidia Arteta con las lesiones

Actualmente el Arsenal no se baja de la pelea por el liderato de la Premier League. Con 55 unidades se ubica a solo dos puntos del líder Liverpool, pues el club londinense ha tenido que lidiar con varias lesiones las cuales mantienen a varios jugadores clave en enfermería.

Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey y Emile Smith Rowe son los jugadores del Arsenal que actualmente están en lista de lesionados. Una difícil situación, pero que Arteta ha podido manejar.

“Algunos han progresado más que otros, algunos de ellos han hecho algunas cosas esta semana. Estoy seguro de que recuperaremos a algunos para la próxima jornada. Thomas Partey está progresando muy bien, así que esperemos que así sea. No quiero decir demasiado, pero tiene muy buena pinta y ya está en el campo”, completó Mikel.

