Jürgen Klopp aseguró que Xabi Alonso “es el destacado” de la nueva generación de entrenadores

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, elogió la labor de su homólogo en el Bayer Leverkusen Xabi Alonso, asegurando que el español es un “entrenador destacado” de la próxima generación de entrenadores.

“La próxima generación ya está aquí y diría que Xabi es el destacado de esa generación. Es un exjugador de los mejores del mundo, que viene de una familia de entrenadores, que ya era un poco como un entrenador cuando jugaba? El fútbol que está haciendo, cómo se posiciona su equipo, los fichajes que ha hecho? Es absolutamente excepcional”, dijo Klopp en una entrevista con Sky Sports.

“Si hace ocho semanas me hubieras preguntado por Xabi Alonso, habría dicho ‘¡Dios mío!’ Siempre lo que dije, los dinosaurios si quieres, Ancelotti (Carlo), Mourinho (José), Guardiola (Pep), tal vez yo, no lo haremos bien, tal vez Mourinho, pero todos los demás no lo harán para los próximos 20 años”, agregó.

“Su equipo está tan bien engrasado, en tan poco tiempo. Ha dejado su sello en él”, añadió el alemán.

El técnico español tiene al Bayer Leverkusen como líder de la Bundesliga, con cinco puntos respecto al Bayern de Múnich.

El equipo alemán continúa invicto. No ha perdido en un partido oficial desde el 27 de mayo de 2023, cuando cayó 3-0 ante el Bochum. Además, solo ha perdido tres de sus últimos 51 partidos en todos los torneos.

Su última victoria, el pasado sábado contra el Bayern Múnich por 3-0, ha aumentado su ventaja en la liga alemana a cinco puntos sobre su rival más cercano, consolidándose como favorito para ganar su primera Bundesliga.

Desde la temporada 2015-16, ningún equipo había acumulado tantos puntos en las primeras 21 jornadas de la Bundesliga como el actual Leverkusen, que suma 55 puntos.

Xabi Alonso se ha posicionado como el principal favorito a suceder a Klopp en el Liverpool, luego que este último anunciara hace unos días que abandonará el club de Merseyside a final de temporada.

