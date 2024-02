Niña murió arrollada por bus escolar que la acababa de dejar en su casa en Nueva York

Una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús escolar ayer en el condado Rockland de Nueva York.

El incidente ocurrió en Spring Valley en South Madison Avenue alrededor de las 11:15 a.m. del viernes, cuando el conductor del autobús recogió a un grupo de alumnos de una escuela judía cercana y dejó a la niña cerca de su casa, pero aparentemente no la vio y la golpeó con el vehículo, según el Departamento de Policía. El nombre de la víctima no ha sido revelado.

No se han anunciado cargos. Un testigo que prefirió permanecer en el anonimato dijo que el chofer estaba angustiado. “No puedo ni imaginar lo que está pasando la familia, ni siquiera el conductor del autobús”, afirmó a Pix11.

A fines de enero un niño de 8 años también fue fatalmente arrollado por un autobús de una escuela judía en el condado Rockland. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En otro caso similar, en noviembre una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia hacia conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

En diciembre la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.