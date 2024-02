¿Quién filtró el video de Peso Pluma y su supuesta amante? 

El video de Peso Pluma con la creadora de contenido conocida como Sahar Sonia revolucionó las redes esta semana, debido a que muchos hablan de una infidelidad del cantante hacia Nicki Nicole, con quien tuvo un romance que presuntamente habría terminado.

Luego de todo el revuelo que se generó, empezaron a circular teorías acerca de si es cierta o no la infidelidad del intérprete del tema ‘Ella Baila Sola’.

También se habló de la posibilidad de que un empleado del famoso habría sido quien filtró la grabación en la que se ve a ‘Doble P’ junto a la sensual mujer agarrados de la mano.

En las redes sociales criticaron a uno de los trabajadores del mexicano y debido a la presión que ejercieron el empleado tuvo que lanzar un mensaje para negar que él haya sido el responsable de la circulación del material en internet.

“Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa. Que yo hice esto y así no fueron las cosas”, dijo en su cuenta en Instagram el usuario identificado como @officialtrillalexfr.

Además de esto, comentó: “Ellos que arreglen sus problemas y a mí déjenme en paz. Yo no tuve que ver nada en lo que ustedes vieron ayer. Todos cometemos errores”.

En la publicación, el creador de videos culminó: “De mi parte pueden hacer lo que quieran, yo continuaré con mi trabajo y la vida sigue. Gracias”.

La supuesta infidelidad de Peso Pluma

Todavía hay mucha dudas acerca de si fue verdad o no que el famoso le fue infiel a Nicki Nicole, pues hay quienes creen que se trata de una estrategia para el lanzamiento de una canción.

Sin embargo, la argentina lanzó un mensaje en el que deja ver que sí terminaron: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Por ahora el mexicano no ha hecho ninguna publicación, pero es probable que en los próximos días se resuelva el enigma de lo que realmente pasó entre ellos.

