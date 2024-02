Cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ lanza mordaz pregunta: ¿De qué vive Aleska Génesis?

El cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ se ha caracterizado por crear contenido para el público en las redes sociales, algo que evidentemente los ha ayudado a consolidarse como el equipo más fuerte de esta temporada en el reality show de la cadena Telemundo.

Entre las recientes conversaciones que han tenido, está Aleska Génesis, modelo venezolana que desde antes de entrar al reality show ha estado rodeada de controversias, debido a que fue retenida en México por acusación de robo, pero luego la justicia determinó que no tenía ninguna culpabilidad.

“Yo nunca lo he visto, el perfume de Aleska nunca lo he visto”, dijo Gregorio Pernía para comenzar el debate sobre cómo Aleska Génesis se gana la vida y explicó que el perfume que ella promociona no es algo tan conocido en el mercado.

Luego de escuchar esto, Maripily Rivera opinó: “Ella dice que en Sephora, pero en Sephora, pero en Sephora no hay un carajo. En Sephora está Channel y esas cosas”.

En el cuarto Tierra hablan de Aleska Génesis

Ariadna Gutiérrez, ex miss colombiana, aclaró también: “En Sephora no venden eso”.

Gregorio Pernía, después de escuchar a sus compañeros, se preguntó: “¿Aleska de qué vive?”.

A lo que el ‘huracán boricua’ le respondió: “Del apartamento que le dejó Nicky Jam, del Lamborghini que le compró Nicky Jam, la sortija que él le compró”.

La actriz puertorriqueña explicó que la habitante del cuarto agua es una ‘chapeadora’ y esto se refiere a una mujer que vive de los hombres, porque les “chapea” cosas como dinero, bebidas, bienes.

“Cuando van a una discoteca, hace que le paguen las bebidas”, comentó.

Maripily Rivera explicó que esa palabra se la explicó su hijo, porque ha llegado a cruzarse con mujeres que se acercan a él por interés al dinero o los lujos que tiene.

Al revisar la página web de la cadena de cosméticos, el perfume Mala de Aleska Génesis no aparece.

En las redes sociales muchos usuarios también han hablado del tema con comentarios como: “Pues mentiras no dijo, muy chambeadora la Aleska”, “La pregunta es, ¿cuál es el talento de Aleska para entrar a ‘La Casa de los Famosos’?”, “También lo busqué dónde se vende y ni en Amazon”.

