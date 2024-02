Cristina Porta y Aleska Génesis protagonizan tremenda pelea con todo y gritos: LCDLF 4

Hoy Aleska Génesis y Cristina Porta vivieron un enfrentamiento dentro de La Casa de los Famosos 4 por Clovis Nienow. Según explica la venezolana, ésta vio a su “supuesto” pretendiente conversando muy de cerquita con Porta. Esto, aunque ella dice que no le gustó, la llevó a pedirle que dejara de andar, según ella, de “picaflor”.

Este comentario, sobre la conversación con Porta llegó a Bobbie con quien la española ha tenido una amistad “cariñosa”. Cristina se sintió molesta ante lo que ella definió como un intento de generar conflicto por parte de Génesis. Y esto las llevó a enfrentarse, elevar la voz y decir varias verdades.

En primer lugar Cristina discute el interés de Aleska en este tema, porque tiene ella que señalarle algo a Clovis cuando él es un hombre soltero y ella ya es novia de Cristian Estrada.

Aleska quedó al descubierto en sus celo hacía el mexicano cuando le dice a Cristina: “Él anda detrás de mí, mientras tú andas detrás de él”. Argumento que desató la burla en Porta, porque ella, al día de hoy, nunca ha demostrado ningún interés amoroso en Clovis. Cristina entonces perdió la paciencia diciéndole a Génesis que la que está jugando con dos hombres es ella.

Aleska quedó trastocada luego de esta conversación y verse, tal vez, expuesta más que nada ante el público y no ante la casa, porque dentro del cuarto agua se cree que todo esto fue una provocación de Clovis hacía Aleska Génesis.

El otro gran problema para Aleska es que ella sí nominó a Clovis y los fans que han llegado a gritar a la casa para apoyar al cuarto tierra la han dejado completamente expuesta a los ojos de Nienow y de la casa entera.

Con la salida de Thalí García, parece que la paz no reinó en la casa, hecho que muchos aseguraban que sucedería si ella salía eliminada, porque a ella señalaban todos como la más conflictiva, o como la motivadora de todos los problemas de convivencia dentro de La Casa de los Famosos 4. Hoy está quedando claro que no era sólo Thalí, ahí hay muchos otros problemas que ahora están saliendo a la luz, y que antes no se veían porque “todos se lavaban las manos en la mexicana”.

