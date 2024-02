Luna de nieve: Cuándo será la luna llena de febrero de 2024

Nos acercamos al cierre del mes de febrero, lo cual implica, como ocurre en otros, que pronto viviremos una luna llena, es decir, la fase de nuestro satélite natural, en donde puede verse con mayor claridad, ya que brilla y luce en su máximo esplendor.

Para muchos, la luna llena es un momento especial, en donde es bueno hacer una serie de rituales y reflexiones para que esta impacte de la mejor manera en nuestras actividades cotidianas, e incluso, en el ánimo de las personas.

Recordemos que la luna llena es una de las múltiples formas en que la cara lunar que observamos desde la Tierra es iluminada por completo por el Sol. Cada mes, la Luna gira alrededor de nuestro planeta, en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella.

Durante esta fase, también conocida como plenilunio, nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna, casi alineados. Así es que se puede ver toda su redondez y se encuentra totalmente iluminada.

También es importante destacar que a la luna llena de febrero también se le conoce como Luna de nieve.

Cuándo veremos la luna de nieve, la luna llena de febrero en este 2024

De acuerdo al sitio Time and Date, la luna de nieve ocurrirá el sábado 24 de febrero. Su mayor momento de iluminación será a primera hora de la mañana, en específico, a las 07:30 a.m. (ET). Por la noche, se verá completamente iluminada, con la constelación de Leo, con la estrella Regulus brillando muy cerca a su derecha.

El domingo 25, la luna estará cerca de su apogeo, el momento máximo de distanciamiento con la Tierra, por lo que también es llamada microluna, ya que se verá un poco más pequeña de lo normal, y con el 99% de su iluminación.

Esta es la segunda de las 12 Lunas llenas que se podrán apreciar durante 2024.

Por qué se le llama luna de nieve a la luna llena de febrero

Desde tiempos antiguos, la luna ha tenido gran influencia en la vida de los seres humanos. Muchas culturas comenzaron a guiarse por sus distintas fases para contabilizar el tiempo y así poder determinar en qué época del año estaban.

Los pueblos originarios del hemisferio norte solían ponerle un nombre en específico a cada plenurio, según las cosas que podían ocurrir a su llegada. La Luna de la nieve es el nombre que eligieron para la fase llena de febrero, puesto que en esta época del año es normal haya abundantes nevadas en Estados Unidos y Canadá.

De todos modos, también tiene otros nombres. Otras tribus norteamericanas la llamaron “Luna hambrienta” debido a las escasas fuentes de alimento y las duras condiciones de caza durante la mitad del invierno. En otras partes se la conoce como “Luna del oso”, en referencia a los cachorros de este animal que nacen en esta época del año.

