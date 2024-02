Venezolano niega robar teléfonos en Nueva York tras hacerse viral un video: “Quieren dañarme la vida”

Damián Daniel Rojas, un migrante venezolano en Estados Unidos, negó que este involucrado en el robo de teléfonos en la ciudad de Nueva York, luego de que se hizo viral un video en el que supuestamente aparece junto a otros cinco hombres, uno de ellos mostrando al menos cuatro equipos celulares.

“Damián Daniel Rojas, de nacionalidad venezolana, está siendo buscado por la policía de la ciudad de Nueva York por ser uno de los líderes de una banda dedicada al robo de celulares en la ciudad, mostrando parte de lo robado en TikTok”, es la información que circula desde hace algunos días.

Por esas publicaciones, que han tenido amplio alcance en las redes sociales, sobre todo en la comunidad migrante venezolana, Rojas aseguró que no lidera una banda delictiva.

“Para esos que están publicando fotos mías diciendo que robo teléfonos y que estoy solicitado por la policía, es totalmente falso. Yo trabajo y me gano las cosas honradamente. El que me conoce sabe que no soy de robar teléfonos ni nada de esas cosas”, aseguró el joven en Facebook.

La publicación la acompañó con tres fotografías. En una de ellas aparece vestido de forma casual, y en otras dos se le ve a bordo de una camioneta, sin dejar en claro si trabaja en servicios de traslados.

“Quieren dañarme la vida con cosas que son falsas. No robo teléfonos ni soy jefe de banda. Todo esto es falso. Algún dolido oculto que no puede tener lo que yo tengo quiere rayarme. No soy yo y no me está buscando nadie. Vivan su vida que yo me encargo de la mía”, afirmó.

En la red social TikTok insistió que se gana la vida “honradamente” y que hay “personas inescrupulosas” que estarían intentando dañarlo.

En los últimos meses, la ciudad de Nueva York ha experimentado un aumento en la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad, muchos de ellos buscando refugio de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Sin embargo, este aumento ha coincidido con un repunte en la actividad delictiva, lo que ha generado preocupación en la población.

La mayoría de los extranjeros indocumentados que llegan a la ciudad no tiene vínculos con bandas delictivas. Pero algunos miembros de estas bandas han aprovechado la vulnerabilidad de los migrantes para reclutarlos o explotarlos y en las últimas semanas, han sido arrestado jóvenes presuntamente vinculados a hechos delictivos, como el robo de teléfonos, y varios son provenientes de Venezuela.

Una de las principales organizaciones que estarían involucradas es el Tren de Aragua, conocida por su extrema violencia y que ha estado vinculada con robos, extorsión, trata de personas y asesinatos. Así como la Mara Salvatrucha, que tiene presencia en varios países de América Latina y Estados Unidos. Incluso, existe un temor de que ambas organizaciones se unan.

