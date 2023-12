Aracely Arámbula envía tierno mensaje a su hijo por cumplir 15 años y comparte fotos de ellos

En una publicación en su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula compartió una serie de fotografías junto a su hijo, donde se pueden ver momentos especiales de su vida juntos. En el mensaje que acompaña las imágenes, la actriz expresó todo su amor y orgullo por su hijo, deseándole un feliz cumpleaños y agradeciéndole por ser una gran bendición en su vida.

Arámbula también mencionó lo rápido que ha crecido su hijo y cómo lo ha visto convertirse en un joven responsable y comprometido. Además, aprovechó la ocasión para recordar a todos sus seguidores la importancia de valorar y disfrutar cada momento con sus seres queridos.

Esta publicación de Aracely ha dividido opiniones en sus seguidores, quienes han llenado de buenos deseos y felicitaciones tanto a la actriz como a su hijo. Sin duda, es un momento especial en la vida de Daniel y su madre no dudó en compartirlo con sus fans, aunque algunos expresaron su descontento.

“Aracely lo que quiere es llamar la atención”, “No se parece nada a Luis Miguel”, “¿Por qué no vas por el dinero que depósito Luis Miguel”, “Qué tristeza me da que la mayoría sean mujeres las que la atacan solo porque son fanáticas de ese mal padre irresponsable”, “Una mujer muy atacada, me asustan sus comentarios! Como si sus vidas fueran perfectas”, “Y sigue y sigue usando a esos pobres hijos para figurar, para darse publicidad, para armar mitote, para seguir intentando resaltar”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Qué dice la carta de Aracely Arámbula?

“Un bendito 18 de diciembre llegaste mi corazón bello. Y sí te esperaba con todo el amor. Y ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15 mi cielo bello. Mi corazón y mi vida siempre para ti. Todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes: para ti y para tu hermano, tu compañero de vida. Los amo. Gracias por existir”, comenzó escribiendo.

Aracely Arámbula manifestó lo especial que es su hijo menor. / Foto: Mezcalent.

La mexicana no quiso finalizar la publicación sin antes decir: “Que tus 15 estén llenos de maravillosos momentos, de mucha alegría, amor del bueno y grandes y verdaderas amistades y de tu familia que te ama tanto. Siempre por ti y para ti. Infinitas bendiciones, mi niño bello”.

