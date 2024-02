Jonathan Orozco resalta el compromiso de Tecatito Corona con Rayados de Monterrey

El icónico guardameta de Rayados de Monterrey y recientemente retirado del fútbol profesional, Jonathan Orozco, afirmó que la institución azteca tiene un único nombre para convertirse en el principal líder de la organización regiomontana debido a que ya no cuenta con la amplia gama de jugadores provenientes de sus filas que puedan poder hacerse con este importante cargo de comandar a la oncena en el terreno de juego.

Durante una entrevista ofrecida para ‘Fútbol Al Día’ de Canal 6, el ahora retirado portero afirmó que Jesús ‘Tecatito’ Corona debe ser el encargado de ganarse la titularidad y ser el responsable de convertirse en el líder de toda la plantilla para poder impulsar a sus compañeros a poder mantener un impresionante ritmo de competencia que les permita poder avanzar a la Liguilla del campeonato azteca para poder conquistar el título de campeón.

“Era un grupo muy sano, muy fuerte, muy complementado entre experiencia y juventud, a los chavos nos arroparon y eso fue muy importante. Hoy en día el que tiene la batuta para contagiarles eso es el Tecatito, él debería de contagiar a los jugadores de lo que es ser rayado, porque ves y te das cuenta que en el plantel ninguno es de casa”, dijo Orozco al recordar a los Rayados de Monterrey del año 2005.

Es importante recordar que Tecatito Corona formó parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y posteriormente en el primer equipo entre los años 2010 y 2013 junto a Jonathan Orozoco, por lo que el portero conoce muy bien todas las habilidades que demostró en el campo de juego y que le permitieron poder dar el salto a Europa.

“Él tiene que retomar su nivel y ser titular, tiene que trabajar en la cancha, tiene que trabajar en los entrenamientos para ganarse un puesto titular porque las condiciones las tiene, si no no hubiera venido de Europa ni hubiera hecho todo lo que hizo allá. Para mí es un crack, es un jugadorazo, pero tiene que ponerse en ritmo y en forma para estar al 100 por ciento, porque también llega y se lesiona, se recupera y se vuelve a lesionar, entonces necesita estar al 100, porque al 100 yo no veo a ningún jugador tan desequilibrante en ningún equipo, es un jugador fuera de serie”, agregó Orozco.

“Desde que estábamos con él cuando era chavo lo veías jugar, entrenar y pelearle el puesto al Chelito, a Osvaldito, a Ayoví, y a todos los que jugaban por fuera. Yo recuerdo aquel Mundial de Clubes fue la sensación, porque él por un lado, Chelito por el otro, arriba Aldo y Chupete, creo que el equipo era muy difícil de sostener, sobre todo en la parte defensiva de los rivales. Él tiene que enfocarse en el tema físico y después con la técnica y capacidad que tiene, va a romper la liga”, concluyó.

