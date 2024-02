Jennifer López habla abiertamente sobre su vida íntima con Ben Affleck con la canción “Greatest Love Story Never Told”

Con apenas unos días del lanzamiento de su nuevo disco, titulado “This Is Me… Now”, Jennifer López ha comenzado a sorprender y llamar la atención de su público debido a una canción en especial: “Greatest Love Story Never Told”.

El tema, contrario a lo “cursi” que podría parecer su nombre, ha sido “especialmente” señalado por su contenido explícito, el cual, y de manera indudable, hace referencia a la vida íntima de la cantante con su esposo, el actor Ben Affleck.

En la canción, la también actriz habla sobre su sentir al mantener “intimidad” con su pareja a través de la siguiente estrofa:

Es en tu cuerpo, viniendo sobre mí, deslizándose dentro de mi.La manera que lo monto, los cuerpos alineados, mira nuestra sincronía. Te olvidas del mundo cuando estamos solos Jennifer López – Cantante

Jennifer López anunció que este podría ser su último disco. Crédito: Mezcalent

La vida sexual de Jennifer López y Ben Affleck se ha convertido en un libro abierto

A pesar de la “controversia” que podría aparentar la estrofa de “Greatest Love Story Never Told”, lo cierto es que la vida sexual de la pareja no ha sido del todo un secreto desde hace tiempo.

Cabe recordar que hace unos años, luego del matrimonio de la pareja, diversos medios revelaron el acuerdo prenupcial de la pareja en donde se mencionaba que ambos estaban “obligados” a mantener relaciones sexuales al menos 4 veces por semana.

Incluso, una serie de imágenes de Ben Affleck con una presunta apariencia de cansancio y hartazgo, se viralizaron en redes sociales bajo la leyenda que el actor se encontraba “agotado” de la vida sexual que mantenía con la cantante.

Más que una canción sexual

Además del “contenido sexual” de la canción, “Greatest Love Story Never Told” también habla sobre el destino y como los años en los que estuvieron alejados fueron fundamentales para que ambos puedan disfrutar plenamente de su amor en la actualidad.

Ben Affleck formó parte del nuevo disco de Jennifer López. Crédito: Mezcalent

Es como si el tiempo se hubiera congelado. Viviendo la historia de amor más grande jamás contada. Nunca lo dejaste ir y nunca se lo dijiste a nadie. Podríamos haber sido la mayor historia de amor jamás contada. Jennifer López – Cantante

Durante la temporada de promoción, la misma Jennifer López señaló que su relación con el ganador del Oscar por “Argo” fue la esencia de “This Is Me… Now”. De igual manera, reveló que la diversidad de cartas que el actor le escribió fueron la base de este nuevo material: “Él es escritor, así que escribe cartas largas, hermosas y poéticas. Las llevé allí, y eso marcó el tono para que todo el equipo entendiera cuál era la misión. Plasmamos el sentimiento de este camino y lo que he aprendido sobre el amor, que he estado buscando toda mi vida”.

A pesar del reciente estreno de “This Is Me… Now”, Jennifer López también dejó entrever que este podría ser su último disco. Aunque aún no se trata de un hecho, la artista latina podría enfocarse en su carrera actoral y como productora gracias a la variedad de producciones que tiene en puerta.

Continua leyendo

Jennifer López y Bad Bunny serán co anfitriones de la Gala del Met 2024

Ben Affleck responde a lo dicho por Britney Spears en donde afirma que se dieron un beso

Jennifer López revela que Ben Affleck fue un pieza fundamental en su nuevo disco “This Is Me… Now”