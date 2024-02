Lupillo Rivera dice que Giselle Soto fue infiel y ella asegura que tiene “pruebas” del engaño de él

Lupillo Rivera de manera constante ha mantenido una postura reservada acerca de su vida personal, evitando hacer declaraciones sobre su ex Giselle Soto o dar detalles sobre los motivos de su separación, aunque parece que todo cambió. Por su parte, la expareja del cantante había mantenido un bajo perfil en redes sociales, pero se cansó de las declaraciones de él y le dijo de todo.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, dijo él en ‘La Casa de los Famosos 4’.

Lupillo Rivera ha revelado varios detalles de su vida sentimental. / Foto: Mezcalent.

A su vez, el hermano de Jenni Rivera agregó: “Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el pedo, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero sí estuvo mal”.

Giselle Soto no se le queda callada a Lupillo Rivera

Soto, a través de la red social de la camarita se pronunció debido a que no está de acuerdo con que Rivera la acusara de haber estado con otra persona siendo su pareja: “Mi vida no es una novela. He tratado de mantenerla privada, pero Lupillo estás jodi*ndo”.

“No soy una mald*ta zorra. Me mantuve leal a ti hasta el final y los sabes, pero ¿quieres mentir sobre mi nombre y hablar de infidelidad? ¡Tengo un álbum completo lleno de pruebas que me engañaste a diestra y siniestra! Tenías muchas otras ideas inteligentes para generar por este programa y hacer que el público ‘se enamore de ti otra vez’. Pero, en lugar de eso, mientes y me atacas, sabiendo muy bien que me he mantenido fiel hasta el final”, agregó en el post.

Giselle Soto rechaza las incriminaciones que ha hecho Lupillo Rivera en su contra. / Foto: Mezcalent.

“Cuando rompí contigo, en abril de 2023, fue debido a tus infidelidades, ¡te dije que te perdiste a la persona más real que podrías haber tenido de tu lado! Mírate, sigues hablando de mí. Está a punto de ser la ‘Hora del té’ chicos. Simplemente, no hablo a espaldas de nadie; así que no puedo esperar hasta que salga de La casa de los famosos”, añadió.

