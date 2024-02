Nuevo episodio de racismo en Italia: Rafael Leão denunció ser víctima de insultos racistas

El lamentable flagelo del racismo se sigue presentando en el mundo del fútbol y en este oportunidad tocó la puerta del atacante portugués del AC Milan Rafael Leão.

Leão hizo la denuncia de personas de “pensamiento mezquino” tras ser la más reciente víctima de insultos racistas en el fútbol italiano.

En la cuenta de Instagram del jugador un usuario escribió en italiano: “Ya no soporto verte. No soporto alentarte en la cancha. Me estoy volviendo racista … Lárgate lo más pronto posible, tú y la gente que te sigue”.

A lo que Leão respondió: “Desafortunadamente, esta gente de pensamiento mezquino siguen imperando en el mundo”.

Leão en su último partido con el Milan en Monza. / EFE: Roberto Bregani

Este nuevo hecho se produce un mes después que Leão se retiró el campo junto a sus compañeros del Milan luego que el arquero Mike Maignan fue la víctima de insultos racistas en Udinese.

Los hinchas responsables fueron identificados de inmediato y vetados de por vida por Udinese.

“Estamos contigo Rafa”, dijo el Milan en X, la ex Twitter. “No hay cabida al racismo en nuestra afición y en el fútbol”.

Leão podría emigrar al PSG

Tras confirmar su marcha del PSG una vez llegue el verano, el movimiento de Kylian Mbappé sin duda alterará todo el mercado de fichajes, entre tanto ya se habla de candidatos dignos de ocupar su lugar en el Parque de los Príncipes.

Entre los primeros relacionados están el portugués Rafael Leão del AC Milan y el nigerino Victor Osimhen del Napoli. Seguido a ellos, también se ha vinculado al inglés del Manchester United, Marcus Rashford.

Ahora, según información entregada por ‘La Gazzetta dello Sport’, Leão, es quien más peso tiene en los escritorios del Saint-Germain. La fuente asegura que aunque la clausula pactada está en $170 millones de dólares, la salida del equipo de Milan podría cerrarse en unos $100 millones de dólares.

De momento no se confirma cual será el destino de Mbappé, sin embargo todo apunta a que el galo desembarcará en el Real Madrid.

Seguir leyendo:

Reportes: Carlo Ancelotti habría ofrecido un puesto como asistente a Luka Modric en el Real Madrid

CONMEBOL anunció la venta de entradas para la Copa América EE.UU. 2024: Conoce el costo, cómo y cuándo comprar

Salomón Rondón revela su admiración por Michael Jordan: “Uso el 23 por él”