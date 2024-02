Salomón Rondón revela su admiración por Michael Jordan: “Uso el 23 por él”

Sin duda alguna uno de los mejores futbolistas venezolanos de la historia reciente ha sido Salomón Rondón. El caraqueño ha tenido una gran trayectoria en Europa en clubes como Málaga, Zenit, Newcasttle y Everton.

Actualmente, y luego de un paso por River Plate de Argentina, el goleador de 34 años milita en el Pachuca de la Liga MX. Club que le ha venido muy bien en su adaptación y ya lleva cuatro goles en sus primeros seis partidos.

Pero además del fútbol, Salomón tiene otras pasiones y una de ellas es el baloncesto. Deporte que recientemente en una entrevista con ESPN comentó que practicaba de chico. Además reveló que tiene a Michael Jordan como su máximo idolo. “Por eso uso el 23 lo hago por él“, comentó el venezolano.

Salomón Rondón vistiendo la camiseta de la Vinotinto (Miguel Gutiérrez, Pool vía AP)

Y es que el actual goleador de los Tuzos comentó durante la entrevista que estuvo muy cerca de cambiarse de deporte e irse a anotar canastas en lugar de goles. Pues su admiración por la leyenda de los Chicago Bulls era muy grande.

“Siempre me gustó el baloncesto y desde pequeño miraba el basquet. En algún momento de mi vida pensé en cambiar de deporte, pero mis padres no me dejaron, pero yo veía los videos de Michael Jordan, era lo que más me gustaba y hasta el día de hoy los sigo viendo”, explicó Rondón.

El goleador histórico de la Vinotinto no solo es fan de Jordan en la cancha. Si no que Salo también es gran fanático de la marca de indumentaria que lleva el apellido del exjugador y confesó que tiene su pequeña colección de tenis Jordan.

“Tengo varios tenis, tengo una pequeña colección que utilizo. Tengo una versión con unas letras chinas, que son de la selección de China de baloncesto y tengo otros que son negras con doradas y otras blancas con doradas. Las uso, no las colecciono como tal y me encantan”, enfatizó el ariete.

Rondón valora la Liga MX

A lo largo de sus más de 15 años de carrera Salomón Rondón ha pasado por dos de las mejores ligas del mundo. La Liga de España y la Premier League. Además hasta el año pasado tuvo un pequeño paso por el torneo argentino, que también es considerado uno de los mejores del continente, con River Plate.

Recientemente con su llegada a la Liga MX, el delantero habló sobre las exigencias y calidad del torneo mexicano y expresó que el fútbol mexicano es muy competitivo, por lo que no dudó en aceptar la propuesta del Pachuca en cuanto llegó.

“Yo que he estado en distintos países, distintas ligas, lo digo sinceramente, no es demagogia, la Liga mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga del continente. Es una liga muy competitiva, con varios equipos peleando por salir campeón. La fase final, que se llama La Liguilla, es más picante, llama la atención. Tengo compañeros que compitieron aquí y cuando me llamaron no lo dudé ni un segundo”, explicó Rondón.

