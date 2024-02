Fiscal de Arizona se niega a extraditar al sospechoso del asesinato en un hotel de Nueva York

La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, generó controversia al anunciar que su oficina se negará a cooperar en la extradición de Raad Noan Almansoori, un hombre de 26 años acusado del asesinato de Denisse Oleas-Arancibia en un hotel de la ciudad de Nueva York. Mitchell criticó abiertamente al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por lo que ella describió como un trato inapropiado hacia los criminales violentos.

La decisión de Mitchell de retener a Almansoori en Arizona, donde enfrenta cargos por apuñalar a dos mujeres en incidentes separados, ha generado un intenso debate legal y político.

Según la fiscal, su objetivo es mantener a Almansoori bajo custodia en Arizona para evitar que cometa más crímenes, tanto en su estado como en cualquier otro lugar de Estados Unidos.

“Esto no está dirigido en absoluto al Departamento de Policía de Nueva York. Sé que hicieron un trabajo duro, hicieron un buen trabajo, pero no aceptaremos la extradición”, afirmó Mitchell en una conferencia de prensa recogida por NBC News. “He ordenado a mis abogados de extradición que no acepten eso. Lo mantendremos aquí”.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, respondió a la decisión de Mitchell calificándola de “profundamente inquietante” y acusándola de “jugar juegos políticos en una investigación de asesinato”.

Emily Tuttle, representante de Bragg, expresó su descontento y afirmó que la acción de Mitchell es una falta de respeto hacia la policía de Nueva York y todos los socios encargados de hacer cumplir la ley.

“Es una bofetada para ellos y para la víctima de nuestro caso negarnos a permitirnos buscar justicia y plena responsabilidad por la muerte de un neoyorquino”, dijo Tuttle en un comunicado, según NBC News.

El caso del asesinato

Mitchell, conocida por su papel en las audiencias de confirmación del juez Brett Kavanaugh en 2018, no citó casos específicos que hayan motivado su decisión de retener a Almansoori en Arizona.

Por su parte, Almansoori se encuentra detenido sin derecho a fianza en Arizona, donde enfrenta cargos por los apuñalamientos a las dos mujeres.

En el caso del asesinato de Oleas-Arancibia en Nueva York, la policía encontró su cuerpo en el hotel SoHo 54 con signos de traumatismo contundente en la cabeza. El médico forense declaró su muerte como homicidio.

Almansoori fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en Scottsdale después de que lectores automáticos de matrículas lo rastrearon hasta allí, según las autoridades locales.

La decisión de Mitchell de no extraditar a Almansoori ha generado un intenso debate sobre el sistema de justicia penal y la cooperación entre jurisdicciones en casos de crímenes violentos.

Con información de NBC News.

