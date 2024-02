Gobernadora Hochul a empresarios de NY tras veredicto de Trump: “no hay nada de qué preocuparse”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, envió un mensaje tranquilizador a los empresarios del estado, asegurando que “no hay nada de qué preocuparse” después de que un veredicto judicial ordenara al expresidente Donald Trump pagar $355 millones de dólares y se le prohibiera realizar negocios en Nueva York por tres años.

Hochul hizo el comentario en “The Cats Roundtable” en WABC 770 AM, donde le preguntaron si otros empresarios del estado deberían preocuparse de que si “pueden hacerle eso al expresidente, se lo pueden hacer a cualquiera”.

“Creo que esta es realmente una circunstancia extraordinaria e inusual en la que los neoyorquinos respetuosos de la ley y las reglas que son gente de negocios no tienen nada de qué preocuparse, porque son muy diferentes a Donald Trump y su comportamiento“, respondió Hochul, según recogió The Hill.

La gobernadora hizo una distinción entre los empresarios de Nueva York y el expresidente Trump, afirmando que los primeros, en general, “son personas honestas, no intentan ocultar sus bienes y siguen las reglas”.

“Y entonces este juez determinó que Donald Trump no siguió las reglas. Fue procesado y verdaderamente, el gobernador del estado de Nueva York no tiene voz y voto en el monto de una multa, y queremos asegurarnos de que no tengamos ese nivel de interferencia”, aseveró Hochul, según citó The Hill.

El juez Arthur Engoron encontró a Trump, la Organización Trump, los altos ejecutivos y sus hijos adultos responsables de fraude civil, luego de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentara una denuncia alegando que el expresidente alteró falsamente su patrimonio neto para recibir beneficios fiscales y de seguros.

Trump rechazó la sentencia, diciendo que es “ilegal y antiamericana” y anunció que apelaría el fallo.

Al respecto, la gobernadora Hochul dijo que no había manera de anular la decisión de Engoron porque “necesitamos una clara separación de poderes”. Y añadió que “eso es lo que imaginaron nuestros Padres Fundadores”, según citó The Hill.

