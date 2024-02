Justin Timberlake habría engañado a Cameron Diaz con esta modelo de Playboy

El cantante Justin Timberlake enfrenta una nueva polémica: una modelo de Playboy aseguró que tuvo una aventura con el también actor mientras era novio de la actriz Cameron Diaz.

Zoe Gregory realizó el pasado domingo estas fuertes declaraciones en una entrevista publicada por el medio Daily Mail. La rubia de 48 años indicó que conoció al cantante, de ahora 43 años, en una fiesta en la mansión Playboy, y reveló que fue ella quien lo abordó.

“Él, en un principio, se negó, porque estaba saliendo con su colega, pero cuando le señalé que ella no estaba allí presente con nosotros, accedió”, contó la exmodelo y actual actriz de cine para adultos. “No llegamos a tener relaciones sexuales, pero nos besamos y acariciamos. Él no quería parecer un cobarde, así que entramos en ambiente, nos quitamos la ropa y terminamos jugando”, afirmó.

Cameron y Timberlake estuvieron juntos durante tres años, de 2004 a 2007, y si bien anunciaron su ruptura a través de un comunicado conjunto en el que aseguraban que se separaban en buenos términos, las crónicas de la época afirman que todo terminó luego de que ella descubriera que él la engañó con la actriz Scarlett Johansson.

Esta no es la primera vez que se acusa a Timberlake de “infiel”. Britney Spears aseguró que mientras estuvieron juntos él la engañó en varias oportunidades. En ‘The Woman In Me’, un libro que recoge las memorias más impactantes de la artista, publicado en octubre de 2023, indicó incluso que le fue infiel “con otra celebridad”. Si bien no dio nombres, muchos creyeron que con sus declaraciones se confirmaba un viejo rumor: que el cantante habría mantenido una doble relación con Nicole Appleton, cantante del grupo All Saints.

En 2007, apenas unas semanas después de su separación de Diaz, se vio a Timberlake platicando con Jessica Biel en una fiesta de los Golden Globes. Esa charla inicial se convirtió en el primer encuentro de una larga relación que terminó en matrimonio. Sin embargo, en 2010 tuvieron un impasse, luego de que el cantante tuviera un romance con la actriz Olivia Munn. De todos modos, volvieron a estar juntos, se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos.

