Lionel Messi no deja de sorprender y ahora regatea rivales en el piso (Video)

Este miércoles inició la temporada 2024 de la Major League Soccer con el enfrentamiento entre el Inter Miami y Real Salt Lake. El cuadro liderado por Lionel Messi se quedó con la victoria en casa con marcador 2-0. Los goles fueron cortesía de Robert Taylor y Diego Gómez.

En el partido el astro argentino jugó los 90 minutos y se le vio en excelente estado físico. Algo que puso muy contento a su entrenador Gerardo Martino y que lo destacó en rueda de prensa postpartido. “Me pone feliz, porque está bien motivado, y aparte se siente bien físicamente”, explicó el “Tata” luego de la victoria de su equipo.

En el buen desempeño que tuvo Messi en la cancha terminó repartiendo la asistencia del primer gol. Además durante el encuentro tuvo un 82% de pases precisos, cuatro ocasiones creadas, cinco tiros y tres regates. Uno de estos regates se terminó haciendo viral en las redes.

Y es que el argentino no deja de sorprender en el campo de juego y cuando corría el minuto 43 y con el encuentro 1-0. Messi se sacó del sombrero uno de sus conocidos trucos de magia y dejó una pincelada al regatear a un rival que se encontraba en el piso.

El argentino venía en velocidad y levantó la pelota para eludir al jugador rival tirado en el piso. Tal y como si fuera un cono de entrenamiento, esta jugada dejó sorprendidos a todos los fanáticos y sus comentarios en las redes se hicieron notar.

Desde este ángulo se ve mucho mejor cómo #Messi la pica para pasar al jugador caído, es de otro planeta

comentarios como: “Nunca va a dejar de sorprenderme. Me saca una sonrisa, me hace muy feliz. Te amo Messi”, “lo que acaba de hacer Messi no tiene sentido” o “estas loco Leo”; se notaron en las redes sociales al ver la jugada del argentino.

Sin duda Messi demuestra una vez más que es de los mejores jugadores de los últimos años y sin duda también de los mejores regateadores del deporte. Además luego de esta presentación con su equipo, aleja cualquier duda sobre una posible lesión y se luce con un excelente estado físico.

El Inter Miami tendrá su segunda prueba en esta temporada de la MLS este domingo ante Los Ángeles Galaxy en territorio rival. El equipo de las Garzas comandado por Messi y ahora también Suárez, buscarán su segunda victoria para tomar ventaja en la tabla de posiciones del campeonato.

