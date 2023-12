Christian Chávez: el top que usó con la imagen de la Virgen de Guadalupe que causó controversia 

El cantante mexicano Christian Chávez es nuevamente señalado por su vestimenta en el tour de la agrupación ‘RBD’. En esta oportunidad quiso rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe con un top que muchos han considerado como una falta de respeto.

En su cuenta en Instagram, el artista subió estas imágenes que han causado revuelo. “Felicidades a todas mis Lupitas. Madre, siempre cuídanos”, escribió.

El outfit lo acompañó con unos guantes negros que le dieron un toque elegante al artista en su presentación en Monterrey.

Algunos mensajes que le dejaron por estas fotos fueron: “Más respeto a un símbolo religioso tan importante”.

Otros afirmaron: “No se cansa de ofender la simbología mexicana, pobrecito, ocupa mucha atención”, “No rinde tributo, solo sabe que así llama la atención. Y allí están haciéndole caso, ridículo”, “Eso pasa cuando no tienes talento. Mucho figuroso lo llama portavoz de la comunidad y eso es mentira. A él lo sacaron del closet y es un ente acostumbrado al sensacionalismo, esperen a que acabe la moda RBD y regresará a las sombras”.

Gustavo Infante hace dura crítica

El periodista mexicano habló del tema y consideró que el tema religioso no es para tomarlo a la ligera. “La Virgen de Guadalupe se merece un respeto, creo yo y con todo el respeto del mundo, el señor Christian Chávez dijo que en ningún momento insultó a la ‘morenita del Tepeyac’, pero yo creo que no era el lugar para portarla”.

Además explicó que el homenaje pudo hacerlo de otra manera, ya que esta imagen es venerada por millones de devotos.

Christian Chávez y otros polémicos vestuarios

Durante la gira de la agrupación, el artista se ha visto inmerso en otras polémicas por los atuendos con los que se ha presentado. Uno de estos fue un traje de charro que modificó para imprimirle más su estilo y por eso fue de color rosado.

Debido a los señalamientos que hubo en su contra, el artista ofreció disculpas en sus redes sociales: “Veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características. Únicamente, estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, no soy charro. Simplemente, es una interpretación de la mexicanidad como el rosa mexicano, como algunas partes de mexicano. Pero es un show; no soy charro, no estoy en una competencia de charro y, obviamente, respeto muchísimo a esa comunidad. Y si se sintieron agredidos lo siento, pero en ningún momento fue así”.

