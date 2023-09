Christian Chávez se disculpa por quienes se sintieron ‘ofendidos’ por su traje rosa que ‘parece ‘de charro

Christian Chávez fue duramente criticado en las redes sociales y hasta recibió un duro comunicado por parte de Luisa Echeverría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, por el traje rosa que se asemeja al de charro que el cantante lució durante una de las presentaciones en la gira que marca el regreso de Rebelde (RBD) a los escenarios después de 15 años de ausencia.

“Yo, Luisa Echeverría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros canones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”, dijo la mujer desde su perfil de Instagram.

Ante todas las críticas y el comunicado por parte de la Federación Mexicana de Charrería, Chávez decidió salir a defenderse.

“Mucha gente se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características y obviamente… lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad. Es un show, yo no soy charro, esto no es una competencia de charros… Si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento está así”, comentó Chávez mediante un video en su cuenta de Instagram.

