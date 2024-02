Dani Alves sin privilegios en la cárcel: Celda individual y tareas de limpieza en su día a día

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó por cuatro años y medio al ex futbolista brasileño Dani Alves por haber agredido sexualmente a una joven en la discoteca Sutton, de la ciudad catalana.

Además de continuar detenido en el centro Brians 2, destinado a presos por delitos de índole sexual, el ex defensor deberá pagarle a la víctima más de $150 mil dólares a modo de indemnización por el daño moral y lesiones sufridas.

Alves no podrá comunicarse con las denunciantes por ningún medio y que no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas del caso.

Alves quedó detenido, de manera provisional, el 20 de enero de 2023 hasta que luego se confirmó que se mantendría en prisión hasta el juicio.

En prisión el ex defensor pasa buena parte de su día en soledad. Está instalado en una celda de uso individual dentro del módulo en el centro penitenciario que está destinado a los presos encarcelados por delitos contra la libertad sexual.

Además, se pudo conocer que Alves no goza de privilegios respecto al resto de los reclusos, pues fue elegido para realizar tareas de limpieza y mantenimiento, lo que lo obliga a tener que despertarse en una hora temprana, antes que el resto de los reclusos, por lo que se le permite no compartir su lugar con otros y así no molestar a los otros internos del penal.

Una vez que Alves finaliza sus tareas del día, el lateral que disputó tres Copa del Mundo con la Verdeamarela (2014, 2018 y 2022), pasa gran parte de su tiempo haciendo ejercicios físicos en el patio que tiene el módulo donde se encuentra detenido, mismo lugar donde se mantendrá hasta cumplir su pena.

La pena de cuatro años y seis meses de prisión se hizo efectiva de parte de la Audiencia de Barcelona tras el pedido de la Fiscalía de 9 años de cárcel, además de 10 años de libertad vigilada.

En la acusación particular, ejercida por la denunciante, solicitó 12 años de prisión, la pena máxima prevista en el Código Penal por ese delito.

