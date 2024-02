LCDLF 4: Clovis y Cristina fingen romance y Aleska Génesis no está soportando

Cristina Porta no empezó con buen pie La Casa de los Famosos 4, al menos no para los que son fans del cuarto tierra desde el día uno. Sin embargo, el juego ha ido mutando desde entonces y ahora la española parece estar ganando adeptos y en este proceso ha pasado a tener más en común con los habitantes de tierra que con quienes fueron su equipo en primer lugar.

Agua y fuego ahora son pasado para Porta y todo ha sido gracias a que relación de amistad y convivencia con Aleska Génesis no llegó a buen puerto, porque a Cristina no le pareció el juego que la venezolana llevaba en relación a Christian Estrada y Clovis Nienow.

Palabras más, palabras menos entre la española y la venezolana, actualmente no son amigas y sí rivales.

Esta situación sin duda no ha sido ajena para Clovis, que con el pasar de los días ha dejado a Aleska en el pasado y ha fortalecido su amistad con Porta. Ambos, por otra parte, están nominados para la siguiente gala de eliminación y en medio del drama y del furor que todo esto genera, ellos han llegado a un acuerdo: fingirán un romance de cara a la casa y al público. Pero ojo, que Nienow no está cerrado a que existe la posibilidad de que del juego nazca un sentimiento, entre ellos, de verdad.

¿Cómo empezó el plan? Aquí están los videos

Parte I. Todo este “romance” es un plan, pero Clovis quiere que finjan con todo un beso, para que sea más real. Cristina no está muy convencida, a principio.

Parte II. Cristina empezó a cambiar de parecer al ver cómo la situación enfurece a Aleska Génesis, quien no soporta ver cómo Clovis ya no la persigue como antes. Parece que divertirse a su costa es un gran aliciente para la española en su plan de fingir el amor.

Parte III. Juego o no, a Cristina no le molesta que Clovis sea físicamente cariñoso con ella y el público está disfrutando, no sólo con el juego, sino con la posibilidad de que entre ellos todo se convierta en una linda realidad.

Sea como sea esta historia de amor creada para la casa, pero honesta para el público está gustando mucho. Los fans ahora y no sólo por esto, quieren salvar a Cristina Porta, ya que consideran que en comparación a los habitantes de agua y fuego, ella sí da contenido al show.

