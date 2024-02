‘Falsos’: Cristina Porta estalla por su nominación en ‘La Casa de los Famosos 4’

Cristina Porta cumplió y está jugando sola en ‘La Casa de los Famosos 4’, algo que le ha valido su primera nominación dentro del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Este jueves, la presentadora española de televisión, que ha tenido un drástico cambio de actitud en los últimos días al terminar su alianza con ‘Fuagua’, entró a la placa de artistas que está en riesgo de eliminación, una noticia que recibió de buena manera, pero que igual hizo que reaccionara contra sus compañeros.

“No me tiraron de allá (cuarto Tierra), me tiraron de acá (Fuagua), pero me la pelan. Estoy tan tranquila con la decisión que he tomado de los falsos de mierd*”. Así lo dijo en la sala del programa de telerrealidad, mostrando su molestia con varios de sus compañeros que ahora quieren verla fuera de la casa.

En el mueble estaban varios participantes como Robbie Mora, Gutty Carrera, La Bebeshita, Alana Lliteras, La Melaza, Alfredo Adame, entre otros, que no quisieron responderle, al menos por ahora, a Cristina Porta.

Reacción de Cristina Porta en ‘La Casa de los Famosos 4’

También se vio a Aleska Génesis, con quien la española ha tenido fuertes choques, luego de que ella afirmara que Cristina estaba coqueteando con Clovis Nienow.

Sin embargo, la periodista le dijo que se dejara de ese tipo de cuentos con los que buscaba llamar la atención y fue este uno de los motivos por los que se alejó de la alianza que habían pactado hace unas semanas contra el cuarto Tierra.

Varios usuarios en las redes sociales se han mostrado felices con el cambio de Cristina y por eso han dicho que la apoyarán en la votación: “Cristina me caía tan mal, pero ahora me empieza a gustar.Auxilio”, “A votar por team Tierra y Cristina”, “Bienvenida a Tierra, Cristina”, “Vamos a votar por primera vez a Cristina y al grupo Tierra para que se vayan el Fuagua, no los queremos”.

Otros escribieron: “Veo más fácil que se vaya Sofía o Carlos antes que Cristina”, “Todo fuego para afuera, puro mueble, excepto Cristina”, “Bien dicho, Cristina, no me caes bien, pero te prefiero a ti que a esos hipócritas”.

