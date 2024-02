“No tienen éxito desde Schumacher, es un desafío”: Lewis Hamilton sabe la responsabilidad que tendrá en Ferrari

Desde la próxima temporada el ganador de siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ya no estará más con el equipo de Mercedes y pasará a conducir para la legendaria escudería italiana, Ferrari. Además que pasará a ser el piloto mejor pagado del circuito.

Cuando se oficializó la noticia de su fichaje por Ferrari el piloto británico expresó que es “un sueño de niño” conducir un monoplaza de esta escudería. Recientemente desde Bahréin, donde Mercedes hace pretemporada, Hamilton acudió a la prensa y profundizó un poco más sobre su ida al equipo italiano.

“Es un sueño y estoy realmente emocionado. Nunca he ido a Maranello (ciudad donde se ubica la fábrica de Ferrari). Compré mi primer Ferrari en 2010. El primer regalo que me hice. Pero no llegué a ir, no era buena idea estando con Mercedes”, reveló Hamilton.

Monoplaza de Ferrari para la temporada 2024 de Fórmula 1 (AP Photo/Darko Bandic)

Actualmente Ferrari se ha quedado atrás en comparación a lo que era hace varios años. En especial en la época en la que Michael Schumacher era piloto del equipo y llegó a ganar siete campeonatos mundiales, cinco de ellos de forma consecutiva.

El último campeonato de Ferrari fue en 2007, más de 15 años tiene la escudería italiana sin conseguir un título y el experimentado piloto reconoció la gran responsabilidad que tendrá para volver a poner el nombre de Ferrari en lo más alto de la Fórmula 1.

“Para cualquier piloto, crecer y ver la historia que hizo Michael Schumacher, todos queríamos eso. Vamos al GP de Italia y vemos el mar rojo de los fans italianos. Es un equipo que no ha tenido un gran éxito prácticamente desde los tiempos de Michael, y desde 2007. Para mí es un gran desafío“, explicó Hamilton.

Hamilton no quiso dejar pasar su oportunidad con Ferrari

En agosto de 2023 Lewis Hamilton renovó su vínculo contractual con Mercedes hasta final de 2024. Sin embargo apenas un par de meses después se hizo oficial su acuerdo con Ferrari para 2025, el piloto también explicó el motivo de este cambio en tan poco tiempo.

“Cuando firmé la renovación veía mi futuro con Mercedes. Pero llegó una oportunidad y decidí tomarla. Es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, Mercedes me ha apoyado durante 26 años. Hemos hecho historia en el deporte, estoy muy orgulloso por lo que hemos logrado. Pero yo escribo mi historia y sentí que era el momento de iniciar un nuevo capítulo”, explicó Lewis.

El próximo 2 de marzo cuando inicie la nueva temporada de Fórmula 1, será la última para Lewis Hamilton conduciendo con Merdeces y desde la siguiente campaña lo veremos a sus 39 años y tras 15 temporadas con el mismo equipo, en una nueva escudería llamada Ferrari.

Sigue leyendo:

· Contrato de Lewis Hamilton con Ferrari pondría al británico como el mejor pagado de la Fórmula 1

· Lewis Hamilton aseguró que el GP de Las Vegas fue “uno de los mejores” de la temporada de F1

· Lewis Hamilton se ha interesado en una mansión de $15 millones de dólares en Hollywood Hills