Exigen al Estado frenar recortes a la salud e invertir más en Medicaid para evitar cierres de hospitales en NY

Cientos de trabajadores del sector hospitalario y de salud a lo largo y ancho de la Gran Manzana y el estado de Nueva York dejaron -el jueves 22 de febrero- de lado su hora de almuerzo y en vez de comer protagonizaron manifestaciones simultáneas en diferentes condados para exigir a la Administración Hochul y a la Legislatura estatal, que en vez de recortar fondos a la atención médica, como el Medicaid, se aseguren más recursos que garantice bienestar para todas las comunidades.

Enfermeros, asistentes cuidadores y doctores, recalcaron que en todo Nueva York, aunque más de 7 millones de neoyorquinos dependen de Medicaid para su seguro médico, incluida la mitad de los niños y las personas con discapacidades, Nueva York solo reembolsa a los médicos y proveedores 30% menos que el costo real de la atención, lo que afecta el funcionamiento de centros hospitalarios. El llamado también fue a ayudar a esas instituciones a poner fin a déficits que han hecho que hospitales y hogares de ancianos estén al límite financiero, especialmente en comunidades de bajos ingresos con alta inscripción en Medicaid.

Durante la jornada de protesta, recalcaron que debido a la falta de apoyo, hospitales como Mt. Sinai Beth Israel, Eastern Niagara, OBH Kingsbrook y SUNY Downstate, han sufrido las consecuencias y que la disparidad en los reembolsos de Medicaid exacerba las desigualdades en la atención sanitaria, ya que las personas de color tienen el doble de probabilidades de recibir Medicaid, donde su atención se financia con sólo 70 centavos por dólar.

Shadise Blue, representante principal de acceso de pacientes en el Centro Médico Wyckoff Heights, en el condado de Brooklyn, pidió a la mandataria estatal que no siga dejando relegados a los más necesitados y entienda que sin inversiones suficientes, habrá un impacto negativo en la atención médica de comunidades vulnerables.

“He vivido y trabajado en esta comunidad durante años y sé lo invaluables que son los hospitales de la red de seguridad. Necesitamos asegurarnos de que nuestra comunidad tenga los recursos para sobrevivir, pero nuestro hospital lucha constantemente con la financiación insuficiente de Medicaid del estado”, dijo la trabajadora.

David Kleczkowski, cuidador de cabecera, se declaró muy preocupado y manifestó que el plan de recortar fondos por más de $1,000 millones en vez de inyectar más recursos para cerrar la brecha de financiación de Medicaid, no llevará a resolver la crisis de prestación de salud en el estado.

“Mis compañeros de trabajo y yo estamos aquí para recordarle a la Gobernadora Hochul y a la Legislatura que nuestros hospitales y hogares de ancianos están pasando apuros y que esto está teniendo un efecto profundo en la prestación de atención”, dijo el enfermero. “No tiene sentido para nosotros ya que el estado tiene un fondo de reserva de $40 mil millones. La Legislatura debe hacer de la atención médica de los neoyorquinos una prioridad y restaurar los fondos en el presupuesto. ¿Hay algo más importante que la salud y la seguridad de nuestras comunidades?”.

Los manifestantes mencionaron también que la mitad de los hospitales de Nueva York han informado que han reducido y/o eliminado servicios de salud debido a la escasez de personal y que las mujeres cubiertas por Medicaid representaron el 61% de las muertes asociadas al embarazo en 2018, según cifras del propio Departamento de Salud de Nueva York de 2022, lo que resulta altamente preocupante.

“Nuestra comunidad no puede viajar a la gran ciudad y necesitamos más hospitales comunitarios disponibles. Sin fondos de Medicaid, esto no sucederá porque los hospitales pequeños están cerrando y no pueden permanecer abiertos. No tienen dinero para financiar las instalaciones”, dijo Kay Ward, quien trabaja en Orleans Community Health en Medina, Nueva York. “No quiero ver cerrado nuestro pequeño hospital; es necesario en nuestra comunidad”.

Al cierre de esta edición, la Administración Hochul no se refirió a los reclamos y a las manifestaciones.