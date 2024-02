Hijo de Maripily Rivera habla de la participación de ella en ‘LCDLF4’ y de los ataques de los habitantes

Maripily Rivera es una de las concursantes de ‘La Casa de los Famosos 4′ que ha demostrado su valentía y fuerza en cada prueba y desafío. Por ello, su hijo Joe Joe García Rivera ofreció una entrevista a People en Español para hablar de la determinación y entrega de su mamá en todo lo que hace.

“Ella es decidida y fuerte, como han visto. Pero además es una persona de ayudar a los demás. No es rencorosa y es como a la mayoría de las puertorriqueñas, que echan pa’ lante y enfrentan… cualquier adversidad la hace más fuerte”, añadió durante la conversación que ofreció en exclusiva.

García Rivera habló del tono de voz tan elevado que en ocasiones usa su madre con algunos habitantes de la casa: “Que grita a veces, todo el mundo en algún momento grita. Pero sobre todo porque no se deja y hemos visto como mucha gente ve en ella la valentía para defenderse. Después de que no haya agresión física estamos bien”.

“Siempre he apoyado a mi mamá en todos sus proyectos y este es uno más. Es una determinación de ella y me siento feliz de que ella pueda disfrutar esta oportunidad. Sé que no es algo fácil y me gustaría tenerla acá, pero es su determinación y se la respeto. Lo que sí me hace feliz es ver como la gente la está apoyando y se identifican con ella. Es bien grande el apoyo”, dijo a People en Español.

“Mi mamá es una gladiadora y seguro llegará donde ella se lo proponga y el público decida. Al final del día es un juego y el público es quien decide”, añadió Joe Joe.

“Pero ya para mí es una ganadora porque veo como la gente se ha identificado con su estilo de ser organizada, disciplinada en sus cosas, exigente y mamá pollito. Que grita a veces, todo el mundo en algún momento grita. Pero sobre todo porque no se deja y hemos visto como mucha gente ve en ella la valentía para defenderse”, mencionó García Rivera.

Además, no quiso finalizar su intervención sin antes tocar el tema de los ataques: “Después de que no haya agresión física estamos bien. Creo que esa contestación ya la tiene el público. Ya han visto cuán frontal es. Siempre va de frente, así que no hay agresión que valga la pena. Esos reality son así, hay de todo, drama, exageraciones y admiración con rabia que no es otra cosa que envidia. Pero lo importante es que nada sea personal”.

