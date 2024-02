Conductora de “En Casa con Telemundo” sale en defensa de Maripily Rivera, de LCDLF 4

Aleyda Ortiz, presentadora de “En Casa con Telemundo”, comparte quienes son sus habitantes favoritos dentro de La Casa de los Famosos 4, y aprovecha para defender a Maripily Rivera de las críticas de sus compañeros y de las que también le lanzan los fans del reality.

¿Quiénes son tus favoritos de LCDLF 4?

¡Uuy! Me gusta mucho el Titi, Gregorio (Pernía); obviamente a Maripily le tengo cariño porque la conozco, pero Lupillo (Rivera) también me ha sorprendido muchísimo y me gusta.

(Alfredo) Adame también le he agarrado su ‘cariñito’. Hay unos cuantos ahí que son como ‘estrellitas’ y son los que me tienen en el 24/7 pendiente».

¿Qué opinas de las críticas hacia Maripily?

Pues mira, hay mucha crítica y sí estoy de acuerdo con la gente que dice que a veces se pasa en la manera, en la forma en la que ella se expresa; pero también por otro lado yo que la conozco siento que no la entienden cien por ciento.

“Y algo que me he dado cuenta es que a veces la gente no resalta de la misma manera que ella se molesta también se calma, ella es chulísima con todos. Y allá adentro se maximizan las cosas y las emociones y nosotros aquí afuera no lo entendemos. Los vemos a todos como locos, y a veces pienso también que están jugando con nosotros el público porque como que se tiran los unos con otros y de momento se salvan”.

“Yo diría que es de las mejores temporadas de ‘La Casa de los Famosos, y bueno, las críticas siempre van (a) haber, pero el contenido ahí está”.

