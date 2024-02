Luciano Spaletti y su “revolución” en la selección de Italia: Jugadores sin redes sociales ni videojuegos

Desde hace unos años, la selección italiana de fútbol ya no es considerada como una gran potencia como solía serlo, principalmente porque quedó fuera de los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022) y fue eliminada en la fase de grupos de los dos anteriores (Brasil 2014 y Sudáfrica 2010), pero el técnico Luciano Spalletti podría ser el “mesías” que tanto necesitaba el equipo europeo.

De cara a la próxima Eurocopa, Spalletti ofreció una entrevista a La Gazzetta dello Sport, donde reveló sus intensiones al mando de la selección cuatro veces campeona del mundo.

“Camisetas, valores, orgullo, responsabilidad, no son palabras que utilizo al azar, aunque alguien debió haberlo pensado. Algunos jugadores pensaron que Spalletti ladra y luego no tiene dientes, pero se equivocan y hay que dejarlo claro. A partir de ahora dejarán en casa la PlayStation, les voy a inventar yo un juego en el que pensar para distraerse durante la noche. Me llaman y les doy los deberes, si no fueron suficientes los del día. En la Nazionale se está centrado, no se bromea”, lanzó desafiante el estratega en la entrevista al medio italiano.

La Eurocopa, que se celebrará desde el 14 de junio al 14 de julio en Alemania, es el nuevo gran objetivo para “La Azzurra”, selección que formará parte del Grupo B junto a España, Croacia y Albania. Para lograr no solo competir, sino trascender en el certamen, Spaletti tiene claro que el foco de sus jugadores debe ser únicamente el de fútbol.

“Puedo aguantar los teléfonos móviles, pero no durante los masajes y los tratamientos. Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron, y le pido escribir el ‘no’ en mayúsculas. Quiero las concentraciones de antes, con viejas costumbres y ambiente. Cosas sencillas, Buffon me ayudará con eso (el exarquero es el jefe de la delegación). Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona. Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia”, remarcó el entrenador.

“Se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty”, sentenció Spaletti.

“Quiero ganar la Eurocopa y ganar el Mundial. Luego podemos ser eliminados enseguida, pero el discurso debe ser ese, el que esperan todos los italianos. Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania, pero con jugadores que lo hacen bien durante los 90 minutos, no solo 20″, apuntó el estratega.

Italia utilizará la próxima Fecha FIFA para disputar dos encuentros amistosos en preparación para la Euro. El 21 de marzo, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, enfrentará a Venezuela, mientras que el 24 del mismo mes, pero en el Red Bull Arena de New Jersey, chocará contra Ecuador.

